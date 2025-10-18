تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مع إغلاق تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 18-10-2025 داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

ارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثانية خلال التعاملات المسائية بمقدار 10 جنيهات علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

زيادة يومية

وارتفع إجمالي سعر المعدن الأصفر على مدار التعاملات المسائية بقيمة 25 جنيه على الأقل داخل محلات الصاغة.

وعلى مدار الأسبوع الجاري صعد سعر الجرام الواحد من الذهب نحو 350 جنيه في المتوسط وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب قبل اغلاق تعاملات اليوم بقيمة نحو 5710 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6525 جنيه للبيع و 6571 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5710 جنيه للبيع و 5750 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4894 جنيه للبيع و 4928 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3806 جنيه للبيع و 3833 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4249 دولار للبيع و 4251 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 45.68 ألف جنيه للبيع و 46 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا كبيرا خلال التعاملات الأخيرة، حيث تأثرت بالهبوط الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا، وسط تساؤلات عن مستقبل المعدن الأصفر.

وقد هبطت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت نحو 12%، لتصل إلى 4299 دولارًا للأوقية. يأتي هذا التراجع في ظل حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى عودة المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي الأمريكي.

سبب انخفاض أسعار الذهب

يعتقد خبراء سوق الذهب، أن الانخفاض المحلي يأتي كانعكاس مباشر لتراجع الأسعار العالمية، خاصة مع انخفاض الطلب الاستثماري في الأسواق الكبرى وتحرك رؤوس الأموال نحو الفرنك السويسري والين الياباني كعملات ملاذ آمن خلال فترات الاضطراب المالي.

وفي الأسواق العالمية، هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.32% إلى 4247.69 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسيًا بلغ 4391.69 دولار.

وجاء هذا التراجع بعدما أكد ترامب أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية “لن تدوم طويلًا”، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما أشار المتعاملون إلى أن السوق المصرية تشهد تذبذبًا نسبيًا في الأسعار منذ بداية أكتوبر نتيجة التغيرات المتواصلة في سعر الدولار عالميًا، مما أثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.