‏أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

‏سجلت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة وسط وفره المعروض استقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة.



أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم: 9 جنيهات للكيلو

البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 33 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 12 جنيهًا للكيلو.

البصل: 15 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب: 20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.

البامية: 48 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1 جنيه. ‏





سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيهات

سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيه

سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيها

سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيها





سعر الفاكهه اليوم :





الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.





التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.





الخوخ: 54 جنيهًا للكيلو.





البرقوق: 63 جنيهًا للكيلو.





الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.





المانجو البلدي: 46 جنيها.





العنب :٣٥ جنيها





العنب الأسود :٤٥ جنيها





‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة





‏بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 ‏جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع







