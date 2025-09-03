الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا

أكد تقرير صحفي، غياب سالم الدوسري قائد منتخب السعودية، عن مواجهة منتخب بلاده “الودية” ضد مقدونيا، غدًا الخميس.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، فإن الدوسري، أجرى أمس فحص الأشعة على موضع إصابته أسفل الظهر، ما يعني صعوبة خوضه اللقاء التجريبي، وسيتحدَّد ذلك بشكل نهائي اليوم الأربعاء.

وخرج الدوسري من الحصة التدريبية، الإثنين، وهي الأولى ضمن معسكر الإعداد في التشيك، إثر شعوره بآلام في أسفل الظهر.



قائمة منتخب السعودية

نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.