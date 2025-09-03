شوبير يوجه رسالة لـ عبد الله السعيد بعد رفضه الانضمام لمنتخب مصر الثاني

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى عبد الله السعيد نجم الزمالك، بعد اعتذاره عن الانضمام إلى منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، المشارك في بطولة كأس العرب.

وأوضح شوبير ، عبر برنامجه «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن حلمي طولان تواصل مع عبد الله السعيد وأحمد حجازي، إلا أن الثنائي قدما اعتذارهما عن الانضمام، مضيفًا: «أنا شخصيًا لو كنت مكان عبد الله السعيد، ما كنتش هاعتذر، كنت لازم أشارك».

وأشاد شوبير ، بمسيرة اللاعب قائلًا: «أنا معجب جدًا بعبد الله السعيد، رغم إننا ما تقابلناش غير 4 أو 5 مرات، لكن معجب بيه في كل محطاته: مع الإسماعيلي، الأهلي، بيراميدز، والزمالك. إصراره وكفاحه يثبت إن لاعب عمره 35 أو حتى 40 سنة ممكن يقدم مستوى أفضل من لاعب عمره 20 سنة».