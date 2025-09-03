مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا مهما لجماهير الأهلي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالاً لجماهير الأهلي بشأن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالنادي الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك : مع أم ضد تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالنادي الأهلي.





قال الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن تشكيل الجهاز الفني الذي سيتولى المسئولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق.

وفي ضوء التصورات التي تقدم بها المدير الرياضي وناقشتها اللجنة ، تقرر تعيين الكابتن وليد صلاح الدين مديرا للكرة، والكابتن عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني، ولا تزال المشاورات قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان عنهم لاحقا.