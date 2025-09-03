قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
محافظ الجيزة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات القومية وآليات إنهاء صرف التعويضات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع المهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل إلى جانب مناقشة آليات الإسراع من وتيرة صرف التعويضات اللازمة، بما يحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لصرف التعويضات، لعدد من المشروعات القومية الهامة والمشروعات المرتبطة بجهاز تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين المحافظة والجهات المعنية، لدفع عجلة العمل في المشروعات القومية والتنموية على أرض الجيزة.

وشدد المحافظ ، على أهمية التزام الهيئة المصرية العامة للمساحة بموافاة المحافظة ببرنامج زمني واضح ومحدد لإنهاء صرف التعويضات الخاصة بكافة المشروعات فضلًا عن التنسيق الكامل مع جهاز التعمير والإسكان وموافاته بالجداول الزمنية المرتبطة ببدء إجراءات الطرح والتنفيذ.

وبعث المحافظ ، برسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها أن الدولة حريصة على صرف التعويضات المستحقة للمواطنين في إطار من العدالة والشفافية مشيرًا إلى أن حقوقهم المالية محفوظة ولن تُمس، وأن صرفها يتم وفق إجراءات منظمة بما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين المتأثرين من أعمال التطوير والتنمية.

كما شدد المهندس عادل النجار، على أن محافظة الجيزة تضع على رأس أولوياتها تكامل وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، وتحسين السيولة المرورية، فضلًا عن ربط المناطق السكنية بالمحاور القومية الجديدة ودعم خطط التوسع العمراني.

حضر اللقاء، إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، والنائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والقانونية بالمحافظة والهيئة العامة للمساحة وجهاز التعمير والإسكان.

