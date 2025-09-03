النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

استمرت فعاليات التدريب المصري الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025 بمشاركة 44 دولة من الدول الشقيقة والصديقة والذى ينفذ بقاعدة محـمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية حتى العاشر من سبتمبر الجارى.

تدريب النجم الساطع

شملت الأنشطة تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة، فضلاً عن تنفيذ عدد من الدورات التخصصية القصيرة (STX) والتى تشمل مكافحة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية والإخلاء الطبى للجرحى ومجابهة الطائرة بدون طيار.

كما تم تنفيذ مشروع مراكز القيادة (CPX) بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع وإتخاذ القرار.

كما نفذت العناصر المشتركة عدد من الأنشطة الميدانية (FTX) تضمنت تنفيذ القوات الجوية طلعات جوية للتدريب على أعمال القتال الجوى بهدف تحقيق السيطرة الجوية المشتركة ، فيما نفذت القوات البحرية عدد من المهام التدريبية المختلفة وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش لسفينة مشتبه بها ، كما تم التدريب على أعمال التطهير الكيميائى للقوات.

وتواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة .