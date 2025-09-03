أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

يُعد البنكرياس من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، فهو يلعب دورًا مزدوجًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، وإنتاج الإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام، وعندما يتعرض للتعب أو الخلل، تبدأ مجموعة من الأعراض المقلقة في الظهور.

ونستعرض هنا أبرز أعراض تعب البنكرياس، وأسبابها، ومتى يجب زيارة الطبيب.

ما هو تعب البنكرياس؟

أعراض تعب البنكرياس

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن تعب البنكرياس هو مصطلح غير طبي يُستخدم لوصف ضعف وظيفة البنكرياس سواء في إفراز الإنزيمات الهضمية أو إنتاج الهرمونات مثل الإنسولين.

وأضافت أن هذا الأمر قد يكون ناتجًا عن التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن، أو بسبب أمراض مثل السكري، أو قصور البنكرياس الخارجي.

1. ألم في الجزء العلوي من البطن

يُعتبر من أكثر الأعراض شيوعًا.

قد يمتد الألم إلى الظهر.

يزداد غالبًا بعد تناول الطعام، خاصة الوجبات الدسمة.

2. الغثيان والقيء

ناتج عن اضطراب الهضم.

قد يصاحبه فقدان في الشهية.

3. الإسهال الدهني

يتميز ببراز لونه فاتح، كريه الرائحة، يطفو على سطح الماء.

ناتج عن نقص الإنزيمات الهاضمة التي يفرزها البنكرياس.

4. فقدان الوزن غير المبرر

بسبب ضعف امتصاص العناصر الغذائية.

قد يكون سريعًا وملحوظًا رغم تناول الطعام بشكل طبيعي.

5. الانتفاخ والغازات

نتيجة بقاء الطعام غير المهضوم في الجهاز الهضمي.

6. علامات السكري

مثل العطش الشديد، وكثرة التبول، والإرهاق العام.

تحدث إذا قلّ إنتاج الإنسولين من البنكرياس.

أسباب تعب البنكرياس

التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن

إدمان الكحول

حصى المرارة

داء السكري

أورام البنكرياس

نظام غذائي عالي الدهون

التدخين

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب التوجه للطبيب فورًا في الحالات التالية:

ألم شديد ومستمر في البطن لا يزول.

إسهال مزمن أو براز دهني.

فقدان وزن غير مبرر.

علامات ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ.

اصفرار الجلد أو العينين اليرقان.

طرق التشخيص تعب البنكرياس

تحاليل دم: لقياس إنزيمات البنكرياس ومستوى السكر.

الأشعة (CT أو MRI): لرؤية شكل البنكرياس والكشف عن الالتهاب أو الأورام.

اختبارات البراز: للكشف عن نقص الإنزيمات الهضمية.

منظار الجهاز الهضمي: في بعض الحالات المعقدة.

علاج تعب البنكرياس