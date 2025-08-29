أسامة حمدي: البنكرياس الصناعي سيتم تطبيقه قريبا في مصر لأول مرة

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العالم يشهد ثورة تكنولوجية وطبية في علاج مرضى السكري، مشيرًا إلى استخدام البنكرياس الصناعي الذي يضبط جرعات الإنسولين وفق احتياجات الجسم بدقة عالية.



وأوضح حمدي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن البنكرياس الصناعي موجود عالميًا منذ عدة سنوات، وأنه سيتم تطبيقه قريبًا في مصر لأول مرة، بأحد المراكز حيث يتابع المركز حاليًا حوالي 1250 طفلًا من النوع الأول من مرضى السكري، وتم تزويد معظمهم بأجهزة قياس مستمر لمستوى السكر تمهيدًا لاستخدام البنكرياس الصناعي الفعلي.



تكلفة البنكرياس الصناعي

وأشار إلى أن تكلفة البنكرياس الصناعي تصل إلى 350–400 ألف جنيه مصري، مع مصاريف تشغيل شهرية تتراوح بين 35–40 ألف جنيه، مؤكدًا أن الدعم الخيري سيغطي هذه التكاليف، وأن هناك خطط مستقبلية لتصنيع هذه الأجهزة محليًا في مصر لتوسيع نطاق الاستفادة.



وأضاف حمدي أن المركز يسعى أيضًا لتطبيق أحدث التطورات في الخلايا الجذعية والذكاء الاصطناعي في الطب، حيث سيتم استخدام نظام CoPilot، وهو برنامج مساعد للطبيب يقدم جميع المعلومات الدقيقة عن المريض وفينوتايبه وجيناته والعلاج المناسب له، لتسهيل اتخاذ القرارات الطبية وتحسين نتائج العلاج، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواكبة أحدث الابتكارات الطبية عالميًا وربما تصنيعها محليًا.