قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز
أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في سبتمبر 2025
أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات
مابين حرجة وخطيرة .. حدث أمني خطير بغزة وإصابة 9 من جنود الاحتلال
أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة حمدي: البنكرياس الصناعي سيتم تطبيقه قريبا في مصر لأول مرة

البنكرياس
البنكرياس
محمد البدوي

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العالم يشهد ثورة تكنولوجية وطبية في علاج مرضى السكري، مشيرًا إلى استخدام البنكرياس الصناعي الذي يضبط جرعات الإنسولين وفق احتياجات الجسم بدقة عالية.
 

وأوضح حمدي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن البنكرياس الصناعي موجود عالميًا منذ عدة سنوات، وأنه سيتم تطبيقه قريبًا في مصر لأول مرة، بأحد المراكز حيث يتابع المركز حاليًا حوالي 1250 طفلًا من النوع الأول من مرضى السكري، وتم تزويد معظمهم بأجهزة قياس مستمر لمستوى السكر تمهيدًا لاستخدام البنكرياس الصناعي الفعلي.
 

تكلفة البنكرياس الصناعي 

وأشار إلى أن تكلفة البنكرياس الصناعي تصل إلى 350–400 ألف جنيه مصري، مع مصاريف تشغيل شهرية تتراوح بين 35–40 ألف جنيه، مؤكدًا أن الدعم الخيري سيغطي هذه التكاليف، وأن هناك خطط مستقبلية لتصنيع هذه الأجهزة محليًا في مصر لتوسيع نطاق الاستفادة.
 

وأضاف حمدي أن المركز يسعى أيضًا لتطبيق أحدث التطورات في الخلايا الجذعية والذكاء الاصطناعي في الطب، حيث سيتم استخدام نظام CoPilot، وهو برنامج مساعد للطبيب يقدم جميع المعلومات الدقيقة عن المريض وفينوتايبه وجيناته والعلاج المناسب له، لتسهيل اتخاذ القرارات الطبية وتحسين نتائج العلاج، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواكبة أحدث الابتكارات الطبية عالميًا وربما تصنيعها محليًا.

البنكرياس البنكرياس الصناعي الناس مستشفى الناس تكلفة البنكرياس الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يتلقى 3 استدعاءات دولية لمحترفيه خلال الأجندة الدولية

حكيم زياش

حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى إلتشي الإسباني في صفقة مفاجئة

منتخب إيطاليا

قائمة منتخب إيطاليا لتصفيات كأس العالم 2026

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد