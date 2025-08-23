عشان متتعبش | طرق علاج التهاب البنكرياس الحاد.. أغربها المرارة

يعد التهاب البنكرياس الحاد من المشكلات الصحية التي يمكن السيطرة عليها بسهولة عند اكتشافها في وقت مبكر وتوجد طرق عديدة للعلاج منها الادوية ولكن في الحالات المتقدمة يمكن اللجوء الى بعض الاجراءات الطبية.

ووفقا لما جاء في موقع niddk نكشف لكم طرق علاج التهاب البنكرياس الحاد

علاج التهاب البنكرياس الحاد



عادةً ما يزول التهاب البنكرياس الحاد الخفيف خلال بضعة أيام مع الراحة والعلاج أما إذا كان التهاب البنكرياس لديك أكثر حدة، فقد يشمل علاجك أيضًا ما يلي:

الجراحة

يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة، تُسمى استئصال المرارة، إذا كانت حصوات المرارة تُسبب التهاب البنكرياس.

إجراء الجراحة خلال بضعة أيام من دخولك المستشفى يُقلل من احتمالية حدوث مضاعفات وإذا كنت تُعاني من التهاب بنكرياس حاد، فقد ينصحك طبيبك بتأجيل الجراحة لعلاج المضاعفات أولًا.

الإجراءات

سيقوم طبيبك أو أخصائيك بتصريف السوائل من بطنك إذا كان لديك خراج أو كيس كاذب ملتهب ( رابط خارجي للمعاهد الوطنية للصحة) ، أو كيس كاذب كبير يسبب الألم أو النزيف. قد يزيل طبيبك الأنسجة التالفة من البنكرياس.

تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار (ERCP) . يستخدم الأطباء هذا النوع من التصوير لعلاج التهاب

البنكرياس الحاد والمزمن

يجمع هذا النوع بين التنظير الهضمي العلوي والأشعة السينية لعلاج تضيق أو انسداد القناة الصفراوية أو البنكرياسية وقد يستخدم طبيب الجهاز الهضمي هذا النوع من التصوير لإزالة حصوات المرارة التي تسد القناة الصفراوية أو البنكرياسية.

