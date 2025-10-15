توك شو|استقرار الذهب والعملات والطقس..مصر أثبتت دورها التاريخي كضامن قوي للسلام في المنطق

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الذهب اليوم تشهد تغيرات ومفاجأة في عيار 21.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4748 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 5540 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6331 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44320 جنيها.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.76 جنيه للبيع و47.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.19 جنيه للبيع، و55.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.36 جنيه للبيع، 63.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.74 جنيه للبيع، و12.71 جنيه للشراء.

استشهاد فلسطيني جراء اعتداءات قوات الاحتلال ببلدة الرام شمالي القدس المحتلة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد باستشهاد مواطن جراء اعتداءات قوات الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

وعلى صعيد الأوضاع في القطاع أكد محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة أن هناك حالة من التفاؤل الكبير تسود القطاع، مع بدء الاستعدادات لإنقاذ الوضع الإنساني والصحي المتدهور.

وقال أبو عفش، في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الأربعاء، إن ملف المرضى المحتاجين لإجلاء أصبح أولوية ملحة، مشيرًا إلى أن كثيرًا منهم عانى لفترات طويلة، وبعضهم فقد حياته أو تعرض لتدهور صحي خطير.

تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية يوفر 228 ألف فرصة عمل حتى 2025



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الحدودية من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي موّل منذ 2014 وحتى 2025 نحو 2259 مشروعًا بإجمالي 86 مليون جنيه.

دعم الحرف اليدوية وتمكين المرأة والشباب

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تركز على دعم الحرف التراثية كأداة للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرأة والشباب يمثلون الفئة الأكبر من المستفيدين، حيث شاركت السيدات بنسبة 58% في معرض "تراثنا" الأخير.

برامج تدريب وتأهيل لرواد الأعمال

أشار المتحدث إلى أن الجهاز لا يقتصر على تقديم التمويل، بل ينفذ برامج تدريبية لتمكين المستفيدين من إدارة مشروعاتهم بنجاح، ضمن خطة شاملة لخفض البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات الحدودية.

تسهيل التراخيص وتعزيز بيئة الاستثمار

منذ 2014 وحتى 2025، تم إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية، ما ساعد في خلق بيئة استثمارية مشجعة في تلك المحافظات. ويجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد.

الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة يهدد بإصابة المصريين بنزلات برد



يهتم المواطنين بدرجات الحرارة ومعرفة الأحوال الجوية تلك الفترة من العام، خاصة مع قدوم فصل الخريف المعروف بالتغيرات الجوية فى درجات الحرارة بين يوم وأخر، بل حتي بين الصباح والمساء فى نفس اليوم.

ثبات درجات الحرارة أمر صعب تلك الفترة

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مسألة ثبات درجات الحرارة خلال تلك الفترة هو أمر صعب، حيث أنها فترة التذبذب فى درجات الحرارة، وفترة الفروق الكبيرة بين العظمي والصغري فى نفس اليوم، أى العظمي على القاهرة الكبري 28 و29 درجة خلال فترات الظهيرة، لكن خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر تصل إلى 19 و20 درجة.

كيف غيرت السوشيال ميديا نظرة الطلاب للمعلمين؟ تامر شوقي يوضح

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، أن صورة المعلم كانت دائمًا موضع تقدير واحترام في الأجيال السابقة، حيث كان دخول المعلم إلى الفصل كافيًا لأن يقف جميع الطلاب احترامًا له، ولم يكن أحد يجلس إلا بإذنه، موضحًا أن تلك الهيبة كانت تُغرس في نفوس الأطفال منذ الصغر في البيت قبل المدرسة.

وقال شوقي، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأجيال القديمة تربت على مبدأ "من علمني حرفًا صرت له عبدًا"، وكان الآباء والأمهات يزرعون في أبنائهم هذا الاحترام منذ الصغر.

وأضاف: «كنا نرى في المعلم القدوة والمربي قبل أن يكون ناقلًا للمعلومة، وكان الحديث عنه في البيوت يملؤه التقدير والتبجيل».

وأوضح أنه لا يجوز التعميم بالقول إن كل الطلاب فقدوا احترامهم للمعلمين.

وتابع: “لدينا أكثر من 25 مليون طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، ومن الطبيعي أن توجد بينهم فئات مختلفة؛ فهناك من يقدّر المعلم ويحترمه، وآخرون يتجاوزون في حقه نتيجة لعوامل تربوية ومجتمعية متعددة”.

وزير فلسطيني سابق: شرم الشيخ وضعت الأساس للسلام.. ونتنياهو لا يعترف بالمعاهدات



اعتبر الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني الأسبق، أن ما صدر عن قمة شرم الشيخ للسلام يمثل خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الاتفاق الذي وُقّع بين عدد من الدول المشاركة يعد بداية لتحرك جاد نحو تسوية عادلة وشاملة، إذا ما تم تحويل بنوده إلى إطار قانوني دولي ملزم.

وقال الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القيمة الحقيقية للاتفاق ستظهر حال اعتماده داخل منظومة الأمم المتحدة، ليصبح وثيقة مرجعية قانونية وإنسانية وحقوقية قابلة للتطبيق والرقابة، تضمن التزام جميع الأطراف ببنوده.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني الأسبق أن الطابع القانوني للاتفاق ضروري لمواجهة ما وصفه بـ"مبدأ سوء النوايا" لدى القوة القائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعترف عادة بالمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، وتتبنى سياسات تتعارض مع القانون الدولي.

خبير سياسي: مصر أثبتت دورها التاريخي كضامن قوي للسلام في المنطقة



قال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في إدارة أزمة غزة تجاوز الجوانب الدبلوماسية ليشمل مسؤولية ميدانية وإنسانية واسعة، تمثلت في إدارة معبر رفح وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما جعله شريان الحياة الوحيد لسكان غزة، إضافة إلى استقبال الجرحى والنازحين.

وأوضح عمران، أن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام على الأراضي المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد ترجمة رمزية للدور التاريخي لمصر في صناعة السلام، واعترافًا دوليًا وإقليميًا بمكانتها كـ"ضامن موثوق ووسيط نزيه" ينطلق من قوة أخلاقية وسياسية متجذّرة.