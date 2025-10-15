الدولار يسجل أعلى مستوى عالميا منذ أغسطس وسط تصاعد التوترات التجارية



ارتفع الدولار الأميركي مقابل أغلب العملات الرئيسية بعد أن أثارت التوترات التجارية الجديدة مع الصين اضطراباً في الأصول عالية المخاطر، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

صعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.3% ليبلغ أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس، مدعوماً بارتفاع السندات الحكومية وسط تراجع الأسهم.

وقاد الدولار الأسترالي موجة خسائر العملات بهبوطه بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى له في نحو شهرين، فيما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين عقب صدور بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة.

كتب المحللان في بنك "آي إن جي" (ING)، كريس تيرنر وفرانشيسكو بيسولي، أن "استعادة" الدولار الأميركي مكانته كملاذ آمن، بالإضافة إلى "الزخم الإضافي الصعودي" قد يواصلا دعم العملة الأميركية على المدى القريب.

الدولار يواصل ارتفاعه مع تجاهل الأسواق لتهديدات ترمب

تُظهر أسواق الخيارات زيادة في الطلب على المراكز الشرائية للدولار، لا سيما مقابل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والدولار الكندي. وفي المقابل، يتخذ المتداولون مراكز معاكسة تجاه الين الياباني، الذي تصدر أداء عملات مجموعة العشر يوم الثلاثاء.

الين الياباني

قال تيرنر وبيسولي إن "الين الذي يُتداول بأقل من قيمته الحقيقية سيكون في وضع مثالي لجني المكاسب إذا وجدت الأسواق أسباباً لتخفيف قلقها حيال الوضع السياسي في اليابان”.

في الوقت نفسه، يترقب المتداولون الكلمة المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر أن يلقيها مساء الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن ما إذا كانت تقديرات الأسواق الأخيرة بشأن توقعات البنك المركزي قد أصبحت أكثر تشاؤماً.