بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
التضامن: تجهيز محطات المترو والسكة الحديد بمسارات إرشادية لذوي الإعاقة
في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين
وزير الثقافة: سنقدم عددا من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية لأهل مدينة رفح
الدولار يسجل أعلى مستوى عالميا منذ أغسطس وسط تصاعد التوترات التجارية

ارتفع الدولار الأميركي مقابل أغلب العملات الرئيسية بعد أن أثارت التوترات التجارية الجديدة مع الصين اضطراباً في الأصول عالية المخاطر، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

صعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.3% ليبلغ أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس، مدعوماً بارتفاع السندات الحكومية وسط تراجع الأسهم. 

وقاد الدولار الأسترالي موجة خسائر العملات بهبوطه بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى له في نحو شهرين، فيما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين عقب صدور بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة.

كتب المحللان في بنك "آي إن جي" (ING)، كريس تيرنر وفرانشيسكو بيسولي، أن "استعادة" الدولار الأميركي مكانته كملاذ آمن، بالإضافة إلى "الزخم الإضافي الصعودي" قد يواصلا دعم العملة الأميركية على المدى القريب.

الدولار يواصل ارتفاعه مع تجاهل الأسواق لتهديدات ترمب

تُظهر أسواق الخيارات زيادة في الطلب على المراكز الشرائية للدولار، لا سيما مقابل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والدولار الكندي. وفي المقابل، يتخذ المتداولون مراكز معاكسة تجاه الين الياباني، الذي تصدر أداء عملات مجموعة العشر يوم الثلاثاء.

الين الياباني

قال تيرنر وبيسولي إن "الين الذي يُتداول بأقل من قيمته الحقيقية سيكون في وضع مثالي لجني المكاسب إذا وجدت الأسواق أسباباً لتخفيف قلقها حيال الوضع السياسي في اليابان”.

في الوقت نفسه، يترقب المتداولون الكلمة المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر أن يلقيها مساء الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن ما إذا كانت تقديرات الأسواق الأخيرة بشأن توقعات البنك المركزي قد أصبحت أكثر تشاؤماً.

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

متهم

حبس متهم بإنهاء حياة شاب فى مشاجرة بشبرا الخيمة

الاعمال

حملة لمراقبة الأغذية على 80 منشأة بالإسماعيلية وتحرير 131 محضر مخالفات

صلاح مع احد المعجبين

محمد صلاح يستمتع بإجازة قصيرة في الغردقة بعد تأهل المنتخب للمونديال

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

