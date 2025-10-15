أسعار الذهب اليوم تشهد تغيرات ومفاجأة في عيار 21.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4748 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 5540 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6331 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44320 جنيها.