محمد صلاح.. بداية مرحلة جديدة مع ليفربول بعد إنجاز تأهل مصر للمونديال| تفاصيل
كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير سياسي: مصر أثبتت دورها التاريخي كضامن قوي للسلام في المنطقة

قال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في إدارة أزمة غزة تجاوز الجوانب الدبلوماسية ليشمل مسؤولية ميدانية وإنسانية واسعة، تمثلت في إدارة معبر رفح وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما جعله شريان الحياة الوحيد لسكان غزة، إضافة إلى استقبال الجرحى والنازحين.

وأوضح عمران، أن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام على الأراضي المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد ترجمة رمزية للدور التاريخي لمصر في صناعة السلام، واعترافًا دوليًا وإقليميًا بمكانتها كـ"ضامن موثوق ووسيط نزيه" ينطلق من قوة أخلاقية وسياسية متجذّرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن رؤية مصر للسلام تنطلق من منهج حضاري يسعى إلى نزع جذور العنف عبر العدالة والتنمية لا بالقوة العسكرية، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي ودورها التاريخي يفرضان عليها مسؤولية مستمرة في حماية القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة بأكملها.

