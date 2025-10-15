خبير سياسي: مصر أثبتت دورها التاريخي كضامن قوي للسلام في المنطقة

قال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في إدارة أزمة غزة تجاوز الجوانب الدبلوماسية ليشمل مسؤولية ميدانية وإنسانية واسعة، تمثلت في إدارة معبر رفح وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما جعله شريان الحياة الوحيد لسكان غزة، إضافة إلى استقبال الجرحى والنازحين.

وأوضح عمران، أن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام على الأراضي المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد ترجمة رمزية للدور التاريخي لمصر في صناعة السلام، واعترافًا دوليًا وإقليميًا بمكانتها كـ"ضامن موثوق ووسيط نزيه" ينطلق من قوة أخلاقية وسياسية متجذّرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن رؤية مصر للسلام تنطلق من منهج حضاري يسعى إلى نزع جذور العنف عبر العدالة والتنمية لا بالقوة العسكرية، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي ودورها التاريخي يفرضان عليها مسؤولية مستمرة في حماية القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة بأكملها.