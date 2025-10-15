15 جنيهًا انخفاضًا بأسعار الذهب.. مفاجأة للمقبلين على الزواج.. فيديو

تشهد أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات متتالية، وهو ما جعل المواطنين تتابع بكل حرص أي انخفاضات بأسعار الذهب، من أجل الاستثمار، أو شراء شبكة الخطوبة.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، مذيعة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك انخفاضات اليوم في أسعار الذهب المحلي بقيمة 15 جنيهًا، للجرام وبقاء الأونصة العالمية قرب أعلى مستوى وسجلت 4100 دولار، وأن الذهب يعتبر ملاذ آمن للمستثمرين، بعد الأحداث التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين.

وكشف نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الرئيسية لـ الارتفاع المتواصل للذهب، وقال إن السبب في ذلك يرجع لارتفاع الأسعار عالميا وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار محليا.

ووجه نصيحة للمواطنين بشأن أسعار الذهب، قائلا : " أسعار الذهب الآن مرتفعة والمؤشرات تشير إلى أن الأسعار في الصاعد، وأن أي مواطن يمتلك أموالا فشراء الذهب مكسب له في هذه الفترة".

وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الحالية والمقبلة سيظل الذهب في الارتفاعات بسبب الأحداث العالمية، وأن سعر الذهب مرتبط بسعر الوقاية العالمية.

سعر الذهب عالميًا 2025

حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.