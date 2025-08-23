قبل ما تحصل مضاعفات .. إليك أعراض التهاب البنكرياس الحاد

يعد التهاب البنكرياس الحاد من المشكلات التي لا يعرفها عدد كبير من الأشخاص مما يتسبب في تأخر اكتشافها وحدوث المضاعفات.

أعراض التهاب البنكرياس

ووفقا لما جاء في مايو كلينك تختلف أعراض التهاب البنكرياس باختلاف الحالة ولكن أعراض التهاب البنكرياس الحاد هى الأكثر شيوعا وتشمل مايلي:

ألم في أعلى البطن.

ألم في أعلى البطن يمتد إلى الظهر.

إيلام عند لمس البطن.

الحُمَّى.

زيادة سرعة النبض.

اضطراب المعدة.

القيء.

من مؤشرات التهاب البنكرياس المزمن وأعراضه:

ألم في أعلى البطن.

ألم في البطن يتفاقم بعد تناول الطعام.

نقصان الوزن دون تعمد ذلك.

براز زيتي، له رائحة كريهة.

لا تظهر الأعراض على بعض المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن إلا بعد إصابتهم بمضاعفات المرض.

علامات الخطر



حدد موعدًا مع طبيبك إذا شعرت بألم مفاجئ في البطن أو إذا كان ألم البطن لا يتحسن والتمس المساعدة الطبية الفورية إن كان ألم البطن شديدًا لدرجة تمنعك من البقاء جالسًا أو التوصل إلى وضعية مريحة.