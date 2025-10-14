قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بالتعادل مع العراق.. السعودية تتأهل إلى كأس العالم 2026

مباراة السعودية والعراق
مباراة السعودية والعراق
محمد السعيد

تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع العراق بدون أهداف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وتساوى المنتخب السعودي في عدد النقاط مع العراق في الملحق الآسيوي (4 نقاط لكل منهما)، لكنه تفوق بفارق الأهداف المسجلة (3 أهداف للسعودية مقابل هدف واحد للعراق).

أفضلية سعودية

وسيطر منتخب السعودية على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 63% وسدد 15 تسديدة منها 4 على المرمى.

في المقابل، سدد المنتخب العراقي 4 تصويبات فقط منها كرة وحيدة بين القائمين والعارضة.

وبدأ منتخب السعودية اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جهاد ذكري، حسام تمبكتي، أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخبيري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، فراس البريكان

تشكيل العراق

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ريبين سولاقا، حسن علي، مناف يونس، ميرخاس دوسكي

الوسط: كيفن يعقوب، إبراهيم يايش، أمير العماري،  زيدان إقبال، يوسف الأمين

الهجوم: مهند علي

منتخب السعودية كأس العالم 2026 العراق

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

جانب من الازالات

لا تهاون مع المُخالفين.. رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار الضربات الأمنية وضبط 5 سيارات نقل وخلاطة وبامب

جانب من الحدث

الإسكان: الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

جانب من اللقاء

الخطيب: نسعى لتحقيق توازن في علاقاتنا التجارية عبر استثمارات مباشرة مع شركائنا الدوليين

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

