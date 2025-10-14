بالتعادل مع العراق.. السعودية تتأهل إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع العراق بدون أهداف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وتساوى المنتخب السعودي في عدد النقاط مع العراق في الملحق الآسيوي (4 نقاط لكل منهما)، لكنه تفوق بفارق الأهداف المسجلة (3 أهداف للسعودية مقابل هدف واحد للعراق).

أفضلية سعودية

وسيطر منتخب السعودية على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 63% وسدد 15 تسديدة منها 4 على المرمى.

في المقابل، سدد المنتخب العراقي 4 تصويبات فقط منها كرة وحيدة بين القائمين والعارضة.

وبدأ منتخب السعودية اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جهاد ذكري، حسام تمبكتي، أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخبيري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، فراس البريكان

تشكيل العراق

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ريبين سولاقا، حسن علي، مناف يونس، ميرخاس دوسكي

الوسط: كيفن يعقوب، إبراهيم يايش، أمير العماري، زيدان إقبال، يوسف الأمين

الهجوم: مهند علي