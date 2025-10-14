وكيل صلاح مصدق يكشف مفاجأة عن مستقبله مع الزمالك وأزمة نهضة الزمامرة

كشف سالم محمد سالم، وكيل اللاعب صلاح مصدق نجم نادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن نية اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية، مؤكدًا أن هذا الأمر "مستحيل تمامًا".

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت":"من المستحيل أن يتقدم صلاح مصدق بشكوى ضد الزمالك، هذا أمر غير وارد نهائيًا.

اللاعب ملتزم ومحترم، ولم يصدر منه أي اعتراض سواء شارك في المباريات أو لم يشارك.

الجميع يعلم أن الأزمة المالية الحالية يمر بها معظم الأندية حول العالم، وليست حكرًا على الزمالك."

وأوضح الوكيل أن هناك تفاهمًا كاملًا بين اللاعب وإدارة النادي، قائلًا:"لم نفكر مطلقًا في تقديم شكوى. ما يسري على باقي اللاعبين يسري على صلاح، وهو يدرك ظروف النادي ويقدرها تمامًا."

وتحدث سالم أيضًا عن مستحقات نادي نهضة الزمامرة المغربي، موضحًا أن الاتفاق كان على سداد المبلغ على قسطين:"تم دفع القسط الأول بالفعل، بينما تم تأجيل القسط الثاني الذي كان مستحقًا في يونيو. تم التفاهم مع رئيس النادي المغربي على تقسيم المبلغ على دفعتين جديدتين بسبب أزمة الزمالك، وقد تفهم الموقف بشكل راقٍ."

وعن وجود عروض لضم اللاعب، كشف سالم:"صلاح كان لديه عرض من الوداد قبل كأس العالم للأندية، لكن تم الاتفاق في النهاية على استمراره في الزمالك، وهو سعيد بالبقاء."

وأضاف وكيل اللاعب أن صلاح مصدق يتمتع باحترافية عالية داخل وخارج الملعب:"هو لاعب منضبط يعرف واجباته جيدًا، ولعب في أكثر من مركز وقت الحاجة — سواء في الوسط أو الدفاع أو الظهير الأيمن — دون أي اعتراض."

وفي ختام تصريحاته، أكد سالم أن الأجواء داخل الزمالك تسودها روح من الاحترام المتبادل بين الإدارة واللاعبين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الأجانب، وعلى رأسهم محمود بنتايج، يدركون طبيعة الظروف الحالية، ويُبدون تفهمًا كبيرًا تجاه الموقف المالي للنادي.