باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل صلاح مصدق يكشف مفاجأة عن مستقبله مع الزمالك وأزمة نهضة الزمامرة

صلاح مصدق
صلاح مصدق
حمزة شعيب

كشف سالم محمد سالم، وكيل اللاعب صلاح مصدق نجم نادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن نية اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية، مؤكدًا أن هذا الأمر "مستحيل تمامًا".

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت":"من المستحيل أن يتقدم صلاح مصدق بشكوى ضد الزمالك، هذا أمر غير وارد نهائيًا. 

اللاعب ملتزم ومحترم، ولم يصدر منه أي اعتراض سواء شارك في المباريات أو لم يشارك. 

الجميع يعلم أن الأزمة المالية الحالية يمر بها معظم الأندية حول العالم، وليست حكرًا على الزمالك."

وأوضح الوكيل أن هناك تفاهمًا كاملًا بين اللاعب وإدارة النادي، قائلًا:"لم نفكر مطلقًا في تقديم شكوى. ما يسري على باقي اللاعبين يسري على صلاح، وهو يدرك ظروف النادي ويقدرها تمامًا."

وتحدث سالم أيضًا عن مستحقات نادي نهضة الزمامرة المغربي، موضحًا أن الاتفاق كان على سداد المبلغ على قسطين:"تم دفع القسط الأول بالفعل، بينما تم تأجيل القسط الثاني الذي كان مستحقًا في يونيو. تم التفاهم مع رئيس النادي المغربي على تقسيم المبلغ على دفعتين جديدتين بسبب أزمة الزمالك، وقد تفهم الموقف بشكل راقٍ."

وعن وجود عروض لضم اللاعب، كشف سالم:"صلاح كان لديه عرض من الوداد قبل كأس العالم للأندية، لكن تم الاتفاق في النهاية على استمراره في الزمالك، وهو سعيد بالبقاء."

وأضاف وكيل اللاعب أن صلاح مصدق يتمتع باحترافية عالية داخل وخارج الملعب:"هو لاعب منضبط يعرف واجباته جيدًا، ولعب في أكثر من مركز وقت الحاجة — سواء في الوسط أو الدفاع أو الظهير الأيمن — دون أي اعتراض."

وفي ختام تصريحاته، أكد سالم أن الأجواء داخل الزمالك تسودها روح من الاحترام المتبادل بين الإدارة واللاعبين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الأجانب، وعلى رأسهم محمود بنتايج، يدركون طبيعة الظروف الحالية، ويُبدون تفهمًا كبيرًا تجاه الموقف المالي للنادي.

صلاح مصدق الزمالك وكيل صلاح مصدق

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

أوبل فرونتيرا

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد