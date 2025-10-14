قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
فان باستن ينتقد فان دايك ويطالب سلوت بتصحيح دوره داخل ليفربول

حمزة شعيب

وجه الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، انتقادات لمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، معتبرًا أنه لا يؤدي دوره القيادي داخل الفريق بالشكل المطلوب، داعيًا المدير الفني آرني سلوت للتدخل من أجل تصحيح الوضع داخل غرفة ملابس "الريدز".

ويعيش ليفربول فترة صعبة من الموسم، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، اثنتين في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وكريستال بالاس، وثالثة في دوري أبطال أوروبا ضد جالطة سراي، وهو ما أثار حالة من القلق حول مستوى الفريق حامل لقب البريميرليج.

وفي تصريحات لشبكة "Rousing the Kop" الإنجليزية، قال فان باستن:"أعتقد أن فان دايك يحتاج لأن يكون قائدًا حقيقيًا، عليه أن يظهر كشخصية قوية تقود الفريق للأمام، وأن يكون قدوة حسنة لزملائه داخل الملعب".

وأضاف النجم الهولندي السابق:"فان دايك يمتلك جميع الصفات الفنية ليكون أفضل مدافع في العالم؛ فهو طويل القامة، سريع، قوي بدنيًا، وذكي في التعامل مع الكرة، لكنه يفتقد الحماس القيادي، عقليته هادئة أكثر مما يجب".

وشدد فان باستن على أن آرني سلوت، الذي تولى تدريب ليفربول هذا الموسم، يجب أن يعمل على تحفيز فان دايك وإعادة الروح القيادية له، قائلًا:"أتمنى أن يُعلمه سلوت كيف يقود الفريق، لأن وجود قائد حقيقي في الخط الخلفي سيكون نقطة تحول في أداء ليفربول خلال الفترة القادمة".

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

جانب من اللقاء

الخطيب: نسعى لتحقيق توازن في علاقاتنا التجارية عبر استثمارات مباشرة مع شركائنا الدوليين

جانب من الجولة

في ختام زيارته للسويس.. وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة غزل ونسيج

الدولار

رسميا.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

