فان باستن ينتقد فان دايك ويطالب سلوت بتصحيح دوره داخل ليفربول

وجه الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، انتقادات لمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، معتبرًا أنه لا يؤدي دوره القيادي داخل الفريق بالشكل المطلوب، داعيًا المدير الفني آرني سلوت للتدخل من أجل تصحيح الوضع داخل غرفة ملابس "الريدز".

ويعيش ليفربول فترة صعبة من الموسم، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، اثنتين في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وكريستال بالاس، وثالثة في دوري أبطال أوروبا ضد جالطة سراي، وهو ما أثار حالة من القلق حول مستوى الفريق حامل لقب البريميرليج.

وفي تصريحات لشبكة "Rousing the Kop" الإنجليزية، قال فان باستن:"أعتقد أن فان دايك يحتاج لأن يكون قائدًا حقيقيًا، عليه أن يظهر كشخصية قوية تقود الفريق للأمام، وأن يكون قدوة حسنة لزملائه داخل الملعب".

وأضاف النجم الهولندي السابق:"فان دايك يمتلك جميع الصفات الفنية ليكون أفضل مدافع في العالم؛ فهو طويل القامة، سريع، قوي بدنيًا، وذكي في التعامل مع الكرة، لكنه يفتقد الحماس القيادي، عقليته هادئة أكثر مما يجب".

وشدد فان باستن على أن آرني سلوت، الذي تولى تدريب ليفربول هذا الموسم، يجب أن يعمل على تحفيز فان دايك وإعادة الروح القيادية له، قائلًا:"أتمنى أن يُعلمه سلوت كيف يقود الفريق، لأن وجود قائد حقيقي في الخط الخلفي سيكون نقطة تحول في أداء ليفربول خلال الفترة القادمة".