المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة آسيا

اقتربت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من نهايتها، بعدما حُسمت أغلب بطاقات التأهل الرسمية، مع تبقي مقعد واحد فقط سيُحدد خلال ساعات بين السعودية والعراق.

وكانت المرحلة الثالثة من التصفيات أسفرت عن تأهل 6 منتخبات مباشرة إلى المونديال، وهي: إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، اليابان، وأستراليا.

أما المرحلة الرابعة والنهائية، فقد خُصصت لحسم المقعدين السابع والثامن لقارة آسيا، حيث تم تقسيم المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع في المرحلة السابقة إلى مجموعتين، تضم كل واحدة 3 منتخبات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

وضمت المجموعة الأولى قطر، الإمارات، وعُمان، بينما جاءت المجموعة الثانية بمشاركة السعودية، العراق، وإندونيسيا.

وتمكن منتخب قطر من حسم بطاقة التأهل الأولى من المرحلة الرابعة بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، عقب فوزه على الإمارات (2-1) وتعادله مع عمان، ليضمن رسميًا مشاركته الثانية في تاريخه بكأس العالم بعد نسخة 2022.

أما المجموعة الثانية، فما زال الصراع مستمرًا بين السعودية والعراق على المقعد الأخير لقارة آسيا، حيث سيُحسم الموقف رسميًا بنهاية مباراتهما الجارية.

المنتخبات الآسيوية المتأهلة رسميًا إلى كأس العالم 2026:



1- إيران

2- أوزبكستان

3- كوريا الجنوبية

4- الأردن

5- اليابان

6- أستراليا

7- قطر

8- (السعودية أو العراق – يُحدد لاحقًا).