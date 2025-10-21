هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان

أثبتت الأبحاث أن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات يساعد فى الوقاية من السرطان ولكن ما لا يعلمه الكثير من الأشخاص أن بعض الخضروات والفاكهة ذات تأثير أقوى فى الوقاية من هذا المرض.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تناول ألوان قوس قزح هي قاعدة عامة جيدة، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان تحتوي الصبغة التي تُعطي الفواكه والخضروات لونها على مكونات قد تُقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ألوان تحمى من السرطان

احرص على تناول ثلاثة ألوان مختلفة على الأقل من الفواكه والخضراوات يوميًا التى تحمى من السرطان، وإليكم أبرزها:

الأحمر : التفاح والطماطم والملفوف الأحمر.

البرتقال : الشمام والجزر والبرتقال.

الأصفر : الموز والليمون والأناناس .

الأخضر : البروكلي والخضروات الورقية، مثل السبانخ والكرنب واللفت.

الأزرق/الأرجواني : البنجر، العنب ، التوت الأزرق والراوند.



تلعب كل هذه الفيتامينات والمعادن متعددة الألوان دورًا مهمًا في صحة الخلايا، مما يحافظ على عمل أجسامنا بأعلى مستوياتها.

اجعل نصف طبقك من الفاكهة والخضراوات وقسّم النصف الآخر بين الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك أو البروتينات النباتية.