محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة

افتتح محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة مصاعد شارع الثلاثيني وكوبري المشاة بمنطقة نفق الثلاثيني تزامنا مع احتفالات العيد القومي الـ 74 للمحافظة.

وذكرت محافظة الإسماعيلية، في بيان صحفي، أن الأعمال شملت رفع كفاءة المصاعد وجسم النفق وغرف المحولات وتغطية كوبري المشاة وإعادة إحيائه ليكون بهوية بصرية تتناسب مع المنطقة وقد نفذت هذه الأعمال مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية وذلك استجابة لشكاوى مكررة من كبار السن وذوي الهمم الذين واجهوا صعوبة في استخدام كوبري المشاة أعلى نفق الثلاثيني وتضررهم من تعطل المصاعد منذ أكثر من أربع سنوات.

كان محافظ الإسماعيلية وجه مديرية الإسكان بالمحافظة برفع كفاءة الكوبري والمصاعد استجابة لتلك الشكاوى وتيسيرا على المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الهمم

حيث قامت مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بالبدء في أعمال رفع الكفاءة وصيانة وإصلاح المصعدين بالإضافة إلى رفع كفاءة كوبري المشاة نظرا لسوء حالته.

وشملت أعمال التطوير بالمرحلة الأولى رفع كفاءة غرفة التحكم بنفق الثلاثيني وغرفة المحولات، واستكمال مهمات ولوحات وكابلات التشغيل للمصاعد، والتي تتم تحت إشراف مكتب استشاري متخصص؛ حفاظًا على جودة وكفاءة الأعمال المنفذة، كما شملت الأعمال تغطية كوبري المشاة.

وأكدت المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة أن الأعمال تتم ضمن تخطيط إنشاء هوية بصرية مميزة للإسماعيلية والتي يتم مراعاتها في كافة المشروعات التي تتم بالمحافظة.

وتفقد محافظ الإسماعيلية ما تم من أعمال رفع الكفاءة الخاصة بالسلالم وكوبري المشاة، كما حرص خلال جولته على الاستماع إلى المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لكل ما يبذل من جهد.