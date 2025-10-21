مرموش بديلا .. تشكيل مانشستر سيتي ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال الإسباني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مبارة مانشستر سيتي وفياريال في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لا سيراميكا”.

ويجلس النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فياريال، بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد فياريال

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع:ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز.

الوسط: جوسكو جفارديول، نيكو، ريكو لويس، برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

ويحمل اللقاء أهمية مضاعفة لكل طرف، إذ يسعى مانشستر سيتي للعودة بقوة إلى صدارة مجموعته بعد بداية متذبذبة، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يمر فياريال بمرحلة صعبة، مكتفيًا بنقطة وحيدة تضعه في المركز الـ26 على سلم الترتيب الأوروبي، ما يجعل الفوز أمرًا لا مفر منه إذا أراد البقاء في المنافسة.

ورغم تفوقه المحلي واحتلاله وصافة جدول الدوري الإنجليزي خلف أرسنال، إلا أن مانشستر سيتي يعاني خارج الديار أمام الأندية الإسبانية، فقد فشل في تحقيق الفوز سوى أربع مرات فقط من أصل 18 مواجهة أوروبية أقيمت على الأراضي الإسبانية، وكان آخر انتصار له هناك على حساب إشبيلية برباعية نظيفة في 2022، باقي المواجهات شهدت 9 خسائر و5 تعادلات، ما يعكس صعوبة المهمة المنتظرة الليلة.