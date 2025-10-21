قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز مصري جديد.. أدهم أيمن يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة في صربيا

. أدهم أيمن
. أدهم أيمن

حقق البطل المصري أدهم أيمن إنجازًا جديدًا للمصارعة المصرية تحت قيادة العميد سعيد صلاح، وذلك بعد تتويجه بـالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة، والمقامة في صربيا خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر 2025.

وجاء فوز أدهم بعد أداء قوي ومميز أمام أبرز المصارعين العالميين في منافسات البطولة، ليؤكد استمرار تألق نجوم مصر في المحافل الدولية، خاصة في الألعاب الفردية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وتضمن مشوار أدهم إلى الظفر بالميدالية، المواجهات التالية: المباراة الأولى ضد جورجيا فوز بنتيجة  ٧-صفر، المباراة الثانية ضد بلغاريا. فوز بنتيجة ٦-٣، المباراة الثالثة خسارة أمام مولدوفا بنتيجة ٨-صفر، المباراة الرابعة فوز ضد كازاخستان بنتيجة ٤-٤، مباراة البرونزية فوز ضد قرغيزستان بنتيجة ٣-٢.

وتُعد هذه الميدالية إضافة ثمينة لرصيد مصر من الإنجازات الرياضية العالمية، وتعكس حجم الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للمصارعة في إعداد اللاعبين ورفع كفاءتهم للمنافسة على أعلى المستويات.

ويُعد أدهم أيمن من أبرز الوجوه الصاعدة في اللعبة، ويتوقع له الكثيرون مستقبلًا باهرًا في البطولات الدولية الكبرى، وعلى رأسها أولمبياد 2028.

ويترأس بعثة اتحاد المصارعة المشاركة في بطولة العالم، اللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتضم بعثة الفراعنة المشاركة في منافسات المصارعة الرومانية كل من المدير الفنى  مستر عزت إركينباييف، والمدرب  كمال عبده، وقائمة اللاعبين كل من: أدهم غريب، محمد حسن، يحيى محمد، محمد القاسم، ومحمود وليد.

فيما ضمت بعثة المنافسين في المصارعة الحرة كل من المدير الفنى مستر روسلان بيك، المدرب علي أبو طالب، واللاعبين كل من: سعيد دياب، يحيى حافظ، عمر أمين، محمد الشامى، عبد الرحمن هيثم.

أدهم أيمن بطولة العالم للمصارعة مصر اتحاد المصارعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

سعر الذهب

علي مدار 5 أيام.. أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجآة

تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ

تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ

ترشيحاتنا

محكمة

قرار بشأن أطراف مشاجرة الجيزة بسبب توك توك

أموال

التحفظ على 70 مليون جنيه من تجارة العملة

حادث سيارة

انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل لمرورها على هبوط أرضى بقنا

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

فيديو

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

المزيد