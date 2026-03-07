قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبلغا من العمر 16 عاما.. أصغر توأمين يؤمان المصلين بالجامع الأزهر في ليلة 18 رمضان| شاهد

الشيخ الحسين حسام مرزوق
الشيخ الحسين حسام مرزوق
محمد شحتة

شهد الجامع الأزهر، دخول شقيقين لإمامة المصلين في صلاة التراويح في الليلة الثامنة عشر من شهر رمضان.

ويبلغ الحسين حسام رزق، من العمر 16 عامًا، ويدرس بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ويلتحق بتوأمه الحسن في إمامة المصلين بالجامع الأزهر الشريف، ليصبحا معًا أصغر من تقدَّم لإمامة المصلين في تاريخ الجامع الأزهر.

وأعلن الجامع الأزهر، عن الجدول اليومي لصلاتي العشاء والتراويح الليلة الثامنة عشر من الجامع الأزهر.

وتضمن الجدول اليومي لأئمة الجامع الأزهر، وجود مفاجأة ستعجب المصلين، حيث أنه ولأول مرة يؤم المصلين بالجامع الأزهر توأمان.

وجاء الجدول اليومي لأئمة الجامع الأزهر اليوم كما يلي:

- الشيخ أسامة الحديدي، ويصلي إماما بالمصلين في صلاة العشاء برواية حفص عن عاصم.

- الشيخ محمد عبد النبي جادو، ويؤم المصلين في التراويح من الركعة الأولى وحتى الثامنة، برواية رويس عن يعقوب الحضرمي.

- الشيخ رضا السويفي، من الركعة التاسعة وحتى الثانية عشر، برواية أبو الحارث عن الكسائي.

- الشيح الحسن حسام مرزوق، من الركعة الثالثة عشر وحتى السادسة عشر، برواية إدريس عن خلف العاشر.

- الشيخ الحسين حسام مرزوق، من الركعة السابعة عشر، وحتى العشرين، برواية إدريس عن خلف العاشر.

- الشيخ محمد علاء الدين، ويؤم المصلين في الشفع والوتر، برواية حفص عن عاصم.

لمشاهدة الفيديو من هنا

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
