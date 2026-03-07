رحمة أحمد: اعتذرت عن مسلسل "الكبير أوي" في البداية

كشفت الفنانة رحمة أحمد، عن تجربتها مع توقيع عقد مسلسل "الكبير أووي" مع النجم احمد مكي، موضحة أنها شعرت بخوف شديد ورهبة كبيرة عند التفكير في التوقيع.

وقالت رحمة أحمد، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، : "خفت أمضي عقد الكبير أووي وكان في رهبة، وإحساس لا يمكن وصفه، كان شيء مخيف"، موضحة أنها اضطرت للاعتذار مؤقتًا عن العمل بعد التشاور مع أهلها وأصدقائها، مؤكدة أن الأمر كان مغامرة كبيرة جدًا بالنسبة لها.

وأضافت رحمة أحمد:"كنت خايف من الفشل وعدم تحقيق النجاحات، ومكونتش نفسيًا وجسديًا مستعدة للعمل، كنت خايفة ومرعوبة وفضلت أعتذر وآجل التوقيع لحد ما خدت القرار".

ونوهت رحمة أحمد بأن اختيارها للعمل كان بتوفيق من الله، مشيرة إلى أن المسلسل أصبح نقطة تحول كبيرة في مسيرتها الفنية، قائلة: "كان ربنا مختارها، وكان أحلى حاجة عملتها، والمسلسل حقق نجاح كبير لي وشهرة واسعة، وكانت البداية الحقيقية لمشواري الفني".