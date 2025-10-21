الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب البياضية بقنا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية – الإدارة العامة للإنشاءات الشبابية، الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب البياضية بمحافظة قنا.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير بيئة رياضية متكاملة وآمنة تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ودعم الأنشطة الشبابية في مختلف المحافظات.



وتم تنفيذ المشروع بواسطة مصنع كابتكس، تحت إشراف الإدارة الهندسية بـ وزارة الشباب والرياضة ليكون مركز شباب البياضية جاهزًا لاستقبال الأنشطة الرياضية والشبابية.

