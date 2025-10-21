نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، فعاليات احتفالية للجالية المصرية بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شاركت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامجها، بتغطية خاصة من قلب الحدث.



ورفع المحتفلون شعارات دعم للرئيس المصري وللقوات المسلحة، مؤكدين فخرهم بالإنجازات التي تحققها مصر في عهده.



وقالت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، مواطنة تدعى دعاء أبو العينين، قادمة من هولندا قالت: "أنا بموت في بلدي وبموت في رئيسي، وكفاية اللي هو عمله، البلد أحسن من الأول بكتير".



وأكدت سناء مغازي، القادمة من ميلانو بإيطاليا، أن حضورها ومشاركة الجالية الأوروبية جاء لتأكيد الدعم الكامل للرئيس سياسياً واجتماعياً، مشيرة إلى أنهم يؤيدون كافة قراراته التي تصب في صالح المصريين.



كما أعرب أحد الشباب من الجالية المصرية المقيمة في فرنسا وعضو منتخب مصر للكاراتيه التقليدي، عن فخره بقيادة الرئيس السيسي، مشددًا على أن الجالية في أوروبا تقف وراءه بكل حب وولاء، معتبرين أن مصر ورئيسها وجيشها هم ضمانة للأمان والقوة ومصدر فخر لكل المصريين في الداخل والخارج.

