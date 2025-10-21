المصريون في أوروبا على قلب رجل واحد احتفالا بزيارة الرئيس السيسي

كشف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسل، تفاصيل تنظيم احتفالية كبيرة من قبل الجاليات المصرية في أوروبا خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بلجيكا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين جاءوا حبا في الرئيس السيسي وأقاموا احتفالية غير طبيعية بهذه الزيارة التاريخية.



وأكد أن المتجمعين من الجيل الأول والثاني والثالث وليس من فئة عمرية دون الأخرى، ويتحدثون اللغة العربية ويهتفون بتحيا مصر وحب مصر ويتحدثون بعظمة وفخر عن وطنهم الغالي مصر.



وأشار إلى أن بعض الذين شاركوا في الاحتفالية جاءوا من دول أوروبية بعيدة عن بلجيكا وقطعوا مسافة تضاهي المسافة من مصر إلى أوروبا، قائلا إن هؤلاء لديهم ثقة في رئيسهم ولديهم إحساس بالمسئولية غير محدود.



وأوضح أن القصر الملكي البلجيكي أكد أن الملك فيليب قبل دعوة الرئيس السيسي ليكون ضمن الحضور في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الشهر المقبل، وكذلك رئيس الوزراء البلجيكي قرر حضور الحفل.

