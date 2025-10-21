التشكيل الرسمي لقمة أرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن كل من ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، تشكيلهما للمباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الإمارات” بالعاصمة البريطانية لندن.

تشكيل آرسنال الأساسي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ، لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس، مارتن زومبيمندي، إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس لورينتي ، روبن لو نورماند، راؤول خيمينيز، هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني، كوكي، باريوس

الهجوم: جوليان ألفاريز، نيكو جونزاليس، سورلوث