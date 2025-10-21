برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا عريضًا على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد بتوقيع لاعب الوسط فيرمين لوبيز في الدقيقتين 9 و39.

وفي الشوط الثاني، قلص المغربي أيوب الكعبي النتيجة لصالح أولمبياكوس من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 2-1.

وتلقى أولمبياكوس ضربة موجعة في الدقيقة 57 بطرد لاعبه سانتياجو هيزي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل برشلونة النقص العديد الفريق أولمبياكوس ليسجل 4 أهداف متتالية عن طريق لامين يامال (ركلة جزاء) وماركوس راشفورد (هدفين) وفيرمين لوبيز، في الدقائق 68 و74 و76 و79.

بدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إريك جارسيا - بالدي.

الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، كاسادو

الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، درو

بهذه النتيجة، رفع برصيد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الـ33.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في البطولة بانتصار صعب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، قبل أن يتعرض لهزيمة بالنتيجة نفسها أمام باريس سان جيرمان، ليكتفي بثلاث نقاط من أول جولتين.