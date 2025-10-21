قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكندرية .. استرداد 12 قطعة أرض من أملاك الدولة بإجمالي مساحة 6000 متر مربع

أ ش أ

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية في استرداد 12 قطعة أرض من أملاك الدولة بإجمالي مساحة 6000 متر مربع بمنطقة رابعة الناصرية بنطاق حي شرق ، وذلك استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء العشوائي المخالف وفرض الانضباط و القانون.


وذكر حي شرق، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإدارات المختصة بالحي نفذت، وبحضور مديرية الأمن، حملة لاسترداد 12 قطعة أرض من أملاك الدولة بإجمالي مساحة 6000 متر مربع، طبقا لقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة رقم 144 لسنة 2017 .


وناشد حي شرق، في بيانه، المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتقنين الأوضاع والحد من المخالفات، والتأكيد على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعدى على املاك الدولة، ومحاولات البناء بدون ترخيص في مهدها.

