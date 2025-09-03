شوبير يكشف حقيقه تفاوض الأهلي مع جوزيه مورينيو

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، حقيقة أنباء تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي فنربخشه التركي، مهمة تدريب النادي الأهلي خلفًا خوسيه ريبيرو.

وقال شوبير : الأنباء المتداولة حول دخول الأهلي في مفاوضات مع مورينيو ، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف شوبير: الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب ذي مواصفات خاصة، مناسب، ربما ليس بأسعار خيالية، لكنه محترف وثمنه مناسب، مؤكداً أن النادي مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 4 ملايين دولار سنويًا.



ويواصل النادي الأهلي استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وسط رغبة قوية في تحسين النتائج واستعادة توازنه بعد بداية متذبذبة.

الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، جمع 5 نقاط فقط منذ انطلاق الموسم بعدما خسر أمام بيراميدز وتعادل في مباراتين، مقابل فوز وحيد، وهو ما دفع الإدارة والجهاز الفني للتحرك سريعًا لتصحيح المسار.

ويشهد شهر سبتمبر الجاري سلسلة من المواجهات القوية للمارد الأحمر، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهي المواجهة التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية ضخمة وتعد محطة مفصلية في سباق المنافسة على اللقب.

كما سيخوض الأهلي اختبارات أخرى لا تقل أهمية، بمواجهة كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، في وقت يستمر فيه البحث عن مدير فني جديد بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

الدوري المصري هذا الموسم يقام بنظام جديد، حيث تتنافس 21 فريقًا في مرحلة أولى من دور واحد، على أن يتم تقسيمهم لاحقًا إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، بينما تتصارع باقي الفرق لتفادي الهبوط.