خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
بالصور

كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج

أسماء عبد الحفيظ

اختيار شريك الحياة واحد من أهم القرارات التي يمكن أن يتخذها الإنسان طوال حياته، وذلك من أجل بناء حياة صحية ناجحة للشخص أولا ومن ثم الأسرة، ومن أجل ذلك فهو اختيار صعب وحتمي فهو يمثل ضرورة لضمان علاقة مستقرة وسعيدة وطويلة الأمد، لذلك نقدم لكِ نصائح لاختيار التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج.

كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج؟

في هذا الإطار قال الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي وعلاج الإدمان، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أهم الجوانب التي يجب الانتباه إليها عند تقييم مدى التوافق مع الشريك المحتمل.

 التوافق الفكري

من المهم أن يكون هناك تقارب في طريقة التفكير والرؤية العامة للحياة هل تتشاركان نفس المبادئ هل يمكنكما مناقشة المواضيع بمرونة دون أن تتحول إلى جدال حاد.

 التوافق العاطفي

هل تشعر بالأمان في العلاقة هل يُعبّر كل منكما عن مشاعره بصدق ووضوح وهل يتم استقبال هذه المشاعر بتقدير وفهم

أسلوب التواصل وحل الخلافات

الخلافات جزء طبيعي من أي علاقة لكن طريقة التعامل معها هي ما يحدد مدى قوتها هل الشريك يحترم وجهة نظرك هل يستمع أم يفرض رأيه

التوافق في القيم الأسرية والزواجية

ما هو تصور كل منكما للعلاقة الزوجية كيف تنظران لتربية الأطفال الأدوار داخل الأسرة الاستقلالية المالية وغيرها من القضايا الأساسية التي يجب مناقشتها بصراحة

التوافق المالي

المال لا يصنع السعادة لكنه قد يكون سببًا في كثير من الخلافات هل هناك تفاهم حول أسلوب الإنفاق الادخار المسؤوليات المالية وهل الشريك شفاف ماليًا.

أسلوب الحياة اليومي

توافق العادات اليومية مثل أوقات النوم والخروج والعمل والهوايات يساعد على خلق بيئة مريحة ومستقرة هل يمكنكما التعايش بسلاسة مع نمط حياة بعضكما البعض.

التجربة العملية

لا شيء يكشف التوافق أكثر من التجربة خوض تحديات صغيرة أو مشاريع مشتركة قبل الزواج يوضح كيف يتعامل كل منكما تحت الضغط وهل توجد روح تعاون وتفاهم حقيقي.

العلاقة مع العائلة والمجتمع

التعامل مع عائلة الشريك جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية هل هناك انسجام وتقدير متبادل هل يمكنكم بناء علاقة محترمة مع الأهل دون تدخل مفرط.

