إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر

رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر
رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر
أسماء عبد الحفيظ

وفاة دونالد ترامب.. في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت سيدة تُدعى "@HuskyMamm"، عبر حسابها على منصة "تيك توك"، مقطع فيديو ادعت فيه أنها حلمت بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والغريب فى القصة أنها حددت تارخ وميعاد الوفاة وقالت إنه فى الساعة العاشرة صباحًا من يوم 3 سبتمبر الجاري.

رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر 

وظهرت السيدة في الفيديو، مستلقية على سريرها بتاريخ 25 أغسطس 2025، مؤكدة أن الحلم جاءها وهي في حالة ما بين الوعي واللا وعى، أى بين النوم واليقظة، وهي نفس الحالة التي تقول إن رؤاها تأتيها فيها فى العادة، مدعية أنها لم تخطئ من قبل في مثل هذه الأحلام، بحسب قولها: “أحلامي لا تخطئ”.

أزمة قلبية لترامب

وزعمت السيدة أن ترامب سيتوفى نتيجة أزمة قلبية، لكنها عادت وأقرت بعدم تأكدها من تفاصيل التوقيت، سواء كان صباحا أو مساءً، وذلك بحسب التوقيت المحلي الأمريكي.

أثار المقطع فضول الكثير، خاصة لأن لهجتها جعلت بعض المتابعين يرجّحون أنها قد تكون من أيرلندا، بينما كتب آخرون تعليقات شككت في جدية المقطع، خاصة بعد أن كتبت هي نفسها في وصف الفيديو: “سأعوي فعلًا إذا مات في 3 سبتمبر”، مضيفة: “لكل محبي ترامب، لا تقلقوا، الأمر مجرد مشهد ساخر، لكن بعد رفع أسعار Mounjaro الخاصة بي جلب الكراهية”.

رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر 

يُذكر أن "Mounjaro" هو دواء يُستخدم لعلاج السكري والسمنة، ويُعتقد أن ذكره في الفيديو كان نوعًا من السخرية أو التلميح لارتفاع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.

تزامن غريب مع مقطع طبي مثير

اللافت أن هذا الفيديو جاء بعد يوم واحد فقط من تداول مقطع آخر على تيك توك، ظهر فيه معالج فيزيائي يزعم أن ترامب يعاني من فشل قلبي احتقاني وأمراض مزمنة في الكلى، متنبئًا بأن أمامه فقط من 6 إلى 8 أشهر للعيش.

هذا التزامن بين الرؤيا والتشخيص، زاد من حدة الجدل والانقسام بين مؤيدي ترامب ومعارضيه.

ضجة وتأويلات مفتوحة عن وفاة ترامب

وفاة دونالد ترامب

ورغم اعتراف السيدة بأن الفيديو ساخر، إلا أن المقطع حظي بتداول واسع على منصات مثل Newsbreak، حيث انقسمت الآراء بين من رأوه مجرد دعابة، ومن فضّل الانتظار ليوم 3 سبتمبر لمعرفة ما إذا كانت الرؤيا ستتحقق بالفعل.

واللافت للانتباه أن السيدة لم تحدد السنة في رؤيتها، ما فتح الباب لتأويلات مستقبلية، وربما يعاد تداول الفيديو بعد أعوام في حال حدوث أي طارئ مشابه.

