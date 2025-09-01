قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسي: مصر صدرت 6.8 مليون طن حاصلات زراعية منذ بداية العام
صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة
روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 بفضل الدلتا الجديدة.. فيديو
إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات مصرية
طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز شخص على مقدمة سيارة بالسيدة زينب
النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
عبد الحميد معالي خارج حسابات الزمالك خلال المباريات المقبلة
إخلاء سبيل سائق قطار ركاب الضبعة ومساعده على ذمة القضية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. من هي الفئات التي ستدفع 1000 جنيه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
أسماء عبد الحفيظ

السمنة في الطفولة لم تعد مجرد زيادة في الوزن، بل تحولت إلى أزمة صحية عالمية تهدد المستقبل الجسدي والنفسي للأطفال، وللأسف يعاني منها الكثير من الأطفال. 

 كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

 قال الدكتور يوسف على فريد استشارى الأطفال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الوقاية من السمنة فى الطفولة ممكنة إذا تعاملتِ مع الأمر من البداية.

 كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

الغذاء أول خطوة

الطفل الذي يعتاد منذ صغره على تناول وجبات صحية، تقل احتمالية إصابته بالسمنة، اجعلي الخضروات والفواكه جزءًا من كل وجبة، واستبدلي الوجبات السريعة بأطعمة منزلية متوازنة. 

تجنبي المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، واستبدليها بالماء أو العصائر الطبيعية.

 كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

النشاط البدني ضرورة يومية

يحتاج الطفل إلى الحركة مثل حاجته إلى الأكل، اسمحي له باللعب في الهواء الطلق، أو شاركيه نشاطات مثل ركوب الدراجة، القفز بالحبل، أو حتى الرقص في المنزل، الهدف أن يتحرك لمدة لا تقل عن ساعة يومياً.

قللي من وقت الجلوس أمام الشاشات

  • الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة أمام التلفاز أو الهواتف أكثر عرضة لزيادة الوزن. 
  • حددي وقت استخدام الأجهزة واعملي على تشجيعه بأنشطة بديلة.
 كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

النوم المنتظم

  • قلة النوم تؤثر على هرمونات الشهية وتجعل الطفل أكثر إقبالاً على الطعام.
  •  تأكدي أن طفلك ينام عدد ساعات كافٍ كل ليلة.

القدوة هي المفتاح

  • عادات الأهل الغذائية والحركية تنعكس مباشرة على الطفل. 
  • كوني قدوة له في تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.
السمنة الطفولة كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة زيادة في الوزن أزمة صحية عالمية المستقبل الجسدي والنفسي للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لجنة إختيار فيلم لتمثيل مصر فى الأوسكار

لجنة الأوسكار تختار سبعة أفلام كقائمة مشاهدة لترشيح فيلم مصري فى أولى جلساتها

ايتن عامر

آيتن عامر تتألق بأحدث ظهور بإطلالة كاجوال

مي عمر

طرحة وتوب أسود.. أحدث ظهور للفنانة مي عمر

بالصور

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

فيديو

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد