السمنة في الطفولة لم تعد مجرد زيادة في الوزن، بل تحولت إلى أزمة صحية عالمية تهدد المستقبل الجسدي والنفسي للأطفال، وللأسف يعاني منها الكثير من الأطفال.

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

قال الدكتور يوسف على فريد استشارى الأطفال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الوقاية من السمنة فى الطفولة ممكنة إذا تعاملتِ مع الأمر من البداية.

الغذاء أول خطوة

الطفل الذي يعتاد منذ صغره على تناول وجبات صحية، تقل احتمالية إصابته بالسمنة، اجعلي الخضروات والفواكه جزءًا من كل وجبة، واستبدلي الوجبات السريعة بأطعمة منزلية متوازنة.

تجنبي المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، واستبدليها بالماء أو العصائر الطبيعية.

النشاط البدني ضرورة يومية

يحتاج الطفل إلى الحركة مثل حاجته إلى الأكل، اسمحي له باللعب في الهواء الطلق، أو شاركيه نشاطات مثل ركوب الدراجة، القفز بالحبل، أو حتى الرقص في المنزل، الهدف أن يتحرك لمدة لا تقل عن ساعة يومياً.

قللي من وقت الجلوس أمام الشاشات

الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة أمام التلفاز أو الهواتف أكثر عرضة لزيادة الوزن.

حددي وقت استخدام الأجهزة واعملي على تشجيعه بأنشطة بديلة.

النوم المنتظم

قلة النوم تؤثر على هرمونات الشهية وتجعل الطفل أكثر إقبالاً على الطعام.

تأكدي أن طفلك ينام عدد ساعات كافٍ كل ليلة.

القدوة هي المفتاح