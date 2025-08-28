قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك
مرأة ومنوعات

بدون جراحة وعمليات.. نصائح لعلاج سمنة الأطفال

السمنة
السمنة
هاجر هانئ

السمنة هي أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في مرحلة الطفولة، يعاني واحد من كل خمسة أطفال في الولايات المتحدة من زيادة الوزن أو السمنة، وهذا العدد في ازدياد مستمر، يعاني الأطفال المصابون بالسمنة من العديد من المشاكل الصحية والنفسية المرتبطة بالوزن، وهو مرض مزمن ومتفاقم، ويزيد من خطر إصابتهم بالسمنة عند البلوغ.


يُواجه الأطفال المصابون بالسمنة أمراضًا مزمنة أخرى في مراحل مبكرة من حياتهم، مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد ، ومشاكل العظام (مثل آلام الورك والركبة والظهر)، ومرض السكري. كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالتوتر والحزن والتنمر والعزلة الاجتماعية وانخفاض تقدير الذات.

نصائح لعلاج سمنة الأطفال بدون جراحة

إذا كان لديك طفل يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فيجب أن يعلم أنك تدعمه، غالبًا ما تكون مشاعر الأطفال تجاه أنفسهم مبنية على مشاعر والديهم تجاههم، إذا تقبلت أطفالك مهما كان وزنهم، فسيكونون أكثر رضا عن أنفسهم، من المهم أيضًا التحدث مع أطفالك حول وزنهم، والسماح لهم بمشاركة مخاوفهم معك، يمكن لطبيب طفلك أيضًا مساعدتك في تحديد هدف وزن صحي عام لطول طفلك، ويمكن للطبيب أيضًا إرشادك إلى جدول زمني لتحقيق هذا الوزن الصحي.


اكتشف ما قد يكون السبب وراء سمنة طفلك.. لكي تتعاملي مع مسألة فقدان وزن طفلك بجدية، يمكنك القيام بما يلي:

حدد أهدافك
كما هو الحال مع فقدان الوزن لدى البالغين، يجب أن تكون أهداف فقدان الوزن لدى الأطفال قابلة للتحقيق، مما يسمح بالنمو الطبيعي، يجب أن تكون الأهداف فقدانًا طفيفًا للوزن حتى لا يشعر الطفل بالإحباط أو الإرهاق. يُعد فقدان الوزن من 2.5 إلى 4.5 كيلوجرام هدفًا أوليًا معقولًا - حوالي 1.5 إلى 2.8 كيلوجرام شهريًا، يركز بعض الأطباء على عدم زيادة الوزن أكثر من التركيز على فقدان الوزن حتى يواكب الوزن الزيادة المتوقعة في الطول. 


مذكرات الطعام
تعاون مع طفلك على كتابة مذكرات طعام، يجب ألا تقتصر هذه المذكرات على نوع وكمية الطعام المتناول، بل تشمل أيضًا مكان تناوله، والأشخاص الآخرين الذين كانوا حاضرين، لا تهدف هذه المذكرات إلى حساب السعرات الحرارية المتناولة، بل هي مفيدة في تحديد أنماط الأكل والأطعمة التي تسبب مشاكل.


النظام الغذائي
استشر طبيب طفلك لضمان حصوله على نظام غذائي متوازن،  فكّر أيضًا في استشارة أخصائي تغذية.


النشاط البدني
ممارسة الرياضة جزء أساسي من أي خسارة وزن طويلة الأمد، ابدأ بجرعات صغيرة لتجنب تثبيط همة طفلك. زد من نشاطك اليومي إلى ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة، مع مراعاة أن يكون النشاط معتدلًا وممتعًا، هذا بالإضافة إلى ما يتعلمه طفلك في المدرسة، إن جعل النشاط ممتعًا ومتنوعًا سيساعد على بناء عادات صحية تدوم مدى الحياة.


الأدوية
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ليراجلوتيد ( ساكسيندا ، فيكتوزا)، وأورليستات ( ألي ، زينيكال )، وفينترمين ( كسيما ) لعلاج السمنة لدى المراهقين، يُستخدم ليراجلوتيد لعلاج السمنة لدى الأطفال فوق سن ١٢ عامًا، ويعمل على تقليل الشهية وضبط سكر الدم، أما أورليستات، فهو معتمد للأطفال فوق سن ١٢ عامًا، ويمكن استخدام فينترمين لمن تزيد أعمارهم عن ١٦ عامًا، يمنع أورليستات امتصاص الدهون الغذائية، بينما فينترمين مُنشِّط يُقلِّل الشهية، استشر طبيب طفلك بشأن العلاج الدوائي للسمنة.


تعديل السلوك
من المهم مساعدة طفلك على تعلم مهارات تعديل السلوكيات التي قد تُسبب مشكلة الوزن، فكّر في إرسال طفلك إلى مستشار تغذية.


دور الوالدين
ساعدوا طفلكم بالحد من كمية الأطعمة المصنعة والسكرية والمسببة للسمنة في المنزل، وتناول جميع وجبات الطعام على المائدة في أوقات محددة، وتجنب تقديم وجبة إضافية.
إذا كانت روتينات عائلتكم بحاجة إلى بعض التعديل، ركزوا على تغيير عادات الرياضة والأكل تدريجيًا، بإشراك جميع أفراد الأسرة في شراء وتحضير الأطعمة الصحية، يتعلم الجميع العادات الصحية، ولا يشعر الطفل الذي يعاني من زيادة الوزن بأنه معزول.

المصدر: WebMD
 

