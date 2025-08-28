قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري
متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن
بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل
الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
مرأة ومنوعات

هل يجب على مرضى السكري التوقف عن تناول الأرز الأبيض؟

السكري
السكري
هاجر هانئ

‏‎يعتبر الأرز الطبق الذي لا يكاد يغيب عن مائدة في أي مكان في العالم، يثير اليوم جدلاً واسعاً بين خبراء التغذية ومرضى السكري على حد سواء، فبينما يُنظر إليه على أنه غذاء أساسي في ثقافات عديدة، تطرح أسئلة ملحة حول مدى أمان تناوله بالنسبة للمصابين بمرض السكري من النوع الثاني، خصوصاً أنه يُعرف بكونه من الكربوهيدرات التي تؤثر بسرعة على مستويات السكر في الدم.

‏‎لماذا يرفع الأرز الأبيض نسبة السكر في الدم؟

‏‎الأرز الأبيض يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنه يُهضم بسرعة ويتحول إلى جلوكوز يدخل مجرى الدم بشكل سريع، وبما أن الأرز عبارة في الأساس عن كربوهيدرات بسيطة مع كمية قليلة جداً من الألياف أو البروتين، فإن عملية الهضم لا تبطؤ، وبالتالي ترتفع مستويات السكر بشكل حاد بعد تناوله.

‏‎هذا الارتفاع المفاجئ يدفع الجسم لإفراز المزيد من الأنسولين لنقل السكر إلى الخلايا. النتيجة؟ هبوط سريع في مستويات الطاقة، شعور بالإرهاق والجوع بعد فترة قصيرة، وهو ما قد يضع مرضى السكري أمام تحديات إضافية في ضبط حالتهم.

مرضي السكري فى الدم

‏‎عوامل تحدد مدى التأثير

‏‎

رغم ذلك، يشير خبراء التغذية إلى أن تناول الأرز الأبيض لا يعني بالضرورة الحكم بالإعدام على النظام الغذائي لمرضى السكري، فهناك عدة عوامل يمكن أن تخفف من تأثيره، أبرزها:
‏‎نوع الأرز: ليس كل الأرز الأبيض متساوياً في تأثيره، فالأرز المسلوق مثلاً يحتوي على مؤشر جلايسيمي أقل مقارنة بالأرز المصقول الذي تُزال منه النخالة أثناء المعالجة.

طريقة الطهي: تبريد الأرز بعد الطهي ثم إعادة تسخينه يزيد من نسبة “النشويات المقاومة”، وهي نوع من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها بسرعة، وبالتالي تخفف من سرعة ارتفاع السكر في الدم.

حجم الحصة: الكمية تظل عاملاً حاسماً. الإفراط في تناول الأرز – أو أي مصدر للكربوهيدرات – قد يسبب تقلبات حادة في مستويات الجلوكوز. لذا يُنصح باتباع قاعدة “طريقة الطبق”: نصف الطبق خضروات غير نشوية، ربع بروتينات خفيفة، وربع فقط كربوهيدرات مثل الأرز.

السكري

‏‎تناول الأرز لمرضى السكري أمن؟

الأرز الأبيض يمكن أن يكون جزءاً من النظام الغذائي حتى لمرضى السكري، إذا ما تم تناوله باعتدال ومع الانتباه إلى التوازن الغذائي، كما يفضل استبداله أحياناً بأصناف أكثر فائدة مثل الأرز البني أو الحبوب الكاملة الأخرى لزيادة كمية الألياف، ما يبطئ امتصاص السكر ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.


المصدر: timesnownews
 

