كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

بذور السمسم، هذه الحبوب الصغيرة ذات اللون الذهبي، تخبئ في داخلها كنوزًا من العناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية جمة للجسم. إليك بعض أهم فوائد السمسم وفقا لموقع هيلثى.

فوائد السمسم الصحية..

1-فوائد السمسم للقلب والأوعية الدموية:

خفض الكوليسترول: يحتوي السمسم على دهون صحية تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم ضغط الدم: يساعد المغنيسيوم الموجود في السمسم على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

حماية الشرايين: الألياف الموجودة في السمسم تساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين وحمايتها من التصلب.

2-فوائد السمسم للعظام:

تقوية العظام: السمسم غني بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان، مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

زيادة كثافة العظام: يساعد المغنيسيوم في تعزيز امتصاص الكالسيوم وبالتالي زيادة كثافة العظام.

3-فوائد السمسم للهضم:

تحسين الهضم: الألياف الموجودة في السمسم تساعد على تحسين عملية الهضم وتمنع الإمساك.

حماية الجهاز الهضمي: يساعد السمسم على تقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي وحماية الأمعاء.

فوائد أخرى للسمسم:

1- مصدر جيد للطاقة: يحتوي السمسم على كمية جيدة من البروتينات والكربوهيدرات التي تزود الجسم بالطاقة.

2- مضاد للأكسدة: يحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

3- صحة الجلد والشعر: يساعد السمسم على تحسين صحة الجلد والشعر بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها.

4- دعم جهاز المناعة: يساعد السمسم على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

كيفية الاستفادة من السمسم:

إضافته إلى الطعام: يمكنك إضافة السمسم إلى العديد من الأطعمة مثل السلطات، العصائر، الزبادي، والخبز.