قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها
صحيفة مجرية: أوكرانيا تلقت أموال أوروبية في 3 سنوات تفوق متحصلات بودابست خلال عقدين
مسؤول أممي يدعو إلى خطوات جريئة لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
الشرع: سوريا تعود لأبنائها وتفتح صفحة جديدة
بـ 300 ألف جنيه اركب شيفروليه أفيو سيدان
زيلينسكي: وفد أوكراني يزور واشنطن لبحث الضمانات الأمنية مع فريق ترامب
تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
رنا عصمت

بذور السمسم، هذه الحبوب الصغيرة ذات اللون الذهبي، تخبئ في داخلها كنوزًا من العناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية جمة للجسم. إليك بعض أهم فوائد السمسم وفقا لموقع هيلثى.

فوائد السمسم الصحية..

1-فوائد السمسم للقلب والأوعية الدموية:

 خفض الكوليسترول: يحتوي السمسم على دهون صحية تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 تنظيم ضغط الدم: يساعد المغنيسيوم الموجود في السمسم على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

 حماية الشرايين: الألياف الموجودة في السمسم تساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين وحمايتها من التصلب.

2-فوائد السمسم للعظام:

 تقوية العظام: السمسم غني بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان، مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

 زيادة كثافة العظام: يساعد المغنيسيوم في تعزيز امتصاص الكالسيوم وبالتالي زيادة كثافة العظام.

3-فوائد السمسم للهضم:

 تحسين الهضم: الألياف الموجودة في السمسم تساعد على تحسين عملية الهضم وتمنع الإمساك.

حماية الجهاز الهضمي: يساعد السمسم على تقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي وحماية الأمعاء.

فوائد أخرى للسمسم:

1- مصدر جيد للطاقة: يحتوي السمسم على كمية جيدة من البروتينات والكربوهيدرات التي تزود الجسم بالطاقة.

2- مضاد للأكسدة: يحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

3- صحة الجلد والشعر: يساعد السمسم على تحسين صحة الجلد والشعر بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها.

4- دعم جهاز المناعة: يساعد السمسم على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

كيفية الاستفادة من السمسم:

 إضافته إلى الطعام: يمكنك إضافة السمسم إلى العديد من الأطعمة مثل السلطات، العصائر، الزبادي، والخبز.

كنوز صغيرة في بذور السمسم تعرف عليها السمسم فوائد السمسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصاعد التوترات.. المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: اجتماع مشحون بين نتنياهو ورئيس الأركان قبيل انعقاد المجلس الأمني المصغر

أرشيفية

باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالبون بوقف فوري للمجاعة والعمليات العسكرية في غزة

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد