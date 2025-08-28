قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من التخسيس لفقدان البصر؟ .. احذر أثناء استخدام هذه الأدوية

حقن التخسيس
حقن التخسيس
هاجر هانئ

تشير أحدث الأبحاث الطبية إلى وجود مخاوف جديدة تتعلق بسلامة أدوية إنقاص الوزن واسعة الانتشار مثل Ozempic و Wegovy و Mounjaro، وهي أدوية تنتمي إلى فئة ناهضات GLP-1 التي أحدثت ثورة في علاج السمنة والسكري من خلال تقليل الشهية والمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم.


لكن وفق دراستين نُشرتا مؤخراً، قد يواجه بعض المرضى الذين يستخدمون هذه العقاقير خطراً متزايداً للإصابة بمشكلات خطيرة في العين قد تصل إلى فقدان البصر.


إحدى هذه الحالات تُعرف باسم الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION)، وتسمى أحياناً “سكتة العين”.

تحدث هذه الحالة النادرة عندما ينخفض تدفق الدم إلى العصب البصري بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى فقدان بصري غير مؤلم يظهر عادة عند الاستيقاظ من النوم، وغالباً ما يتدهور الوضع خلال أسبوعين فقط.


إلى جانب المخاطر البصرية، كانت هناك إشارات سابقة إلى تأثيرات محتملة لهذه الأدوية على الصحة النفسية، دراسة نُشرت في مجلة Current Neuropharmacology أوضحت أن ناهضات GLP-1 قد تؤثر في جينات مرتبطة بتنظيم المزاج ونظام الدوبامين العصبي مثل DRD3 و BDNF و CREB1، وهي جينات مرتبطة بالاكتئاب والقلق وحتى الأفكار الانتحارية.


وحذّر الباحثون من أن الاستخدام طويل الأمد قد يؤدي إلى اضطراب في إشارات الدوبامين، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب أو التفكير الانتحاري، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون أصلاً من انخفاض مستويات الدوبامين، وأكد الدكتور كينيث بلوم من جامعة ويسترن للعلوم الصحية وجامعة أرييل، وهو أحد المؤلفين الرئيسيين، أن هذه النتائج يجب أن تؤخذ بجدية رغم الضجة الإيجابية التي تحيط بالنجاحات السريرية لهذه الأدوية.


المصدر: timesnownews

إنقاص الوزن أدوية إنقاص الوزن علاج السمنة تقليل الشهية البصر فقدان البصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

ترشيحاتنا

المجلس القومي للطفولة والأمومة يكرم أوائل الثانوية العامة

"المجلس القومي للطفولة والأمومة" يكرم أوائل الثانوية العامة

البابا تواضروس والأنبا بضابا

البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة لبحث قضايا الخدمة والرعاية .. صور

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد