من التخسيس لفقدان البصر؟ .. احذر أثناء استخدام هذه الأدوية

تشير أحدث الأبحاث الطبية إلى وجود مخاوف جديدة تتعلق بسلامة أدوية إنقاص الوزن واسعة الانتشار مثل Ozempic و Wegovy و Mounjaro، وهي أدوية تنتمي إلى فئة ناهضات GLP-1 التي أحدثت ثورة في علاج السمنة والسكري من خلال تقليل الشهية والمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم.



لكن وفق دراستين نُشرتا مؤخراً، قد يواجه بعض المرضى الذين يستخدمون هذه العقاقير خطراً متزايداً للإصابة بمشكلات خطيرة في العين قد تصل إلى فقدان البصر.



إحدى هذه الحالات تُعرف باسم الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION)، وتسمى أحياناً “سكتة العين”.

تحدث هذه الحالة النادرة عندما ينخفض تدفق الدم إلى العصب البصري بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى فقدان بصري غير مؤلم يظهر عادة عند الاستيقاظ من النوم، وغالباً ما يتدهور الوضع خلال أسبوعين فقط.



إلى جانب المخاطر البصرية، كانت هناك إشارات سابقة إلى تأثيرات محتملة لهذه الأدوية على الصحة النفسية، دراسة نُشرت في مجلة Current Neuropharmacology أوضحت أن ناهضات GLP-1 قد تؤثر في جينات مرتبطة بتنظيم المزاج ونظام الدوبامين العصبي مثل DRD3 و BDNF و CREB1، وهي جينات مرتبطة بالاكتئاب والقلق وحتى الأفكار الانتحارية.



وحذّر الباحثون من أن الاستخدام طويل الأمد قد يؤدي إلى اضطراب في إشارات الدوبامين، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب أو التفكير الانتحاري، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون أصلاً من انخفاض مستويات الدوبامين، وأكد الدكتور كينيث بلوم من جامعة ويسترن للعلوم الصحية وجامعة أرييل، وهو أحد المؤلفين الرئيسيين، أن هذه النتائج يجب أن تؤخذ بجدية رغم الضجة الإيجابية التي تحيط بالنجاحات السريرية لهذه الأدوية.



