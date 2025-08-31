سحر السنباطي: نعمل من أجل تمكين الأطفال ودعم مواهبهم

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة برج العرب التكنولوجية، بهدف دعم وتعزيز التعاون في مجال حماية الأطفال وتبادل الخبرات المجتمعية بين الطرفين في مجال حماية حقوق الطفل.

وقع البروتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، جاء ذلك خلال احتفالية ختام الأنشطة المنفذة بالتعاون والشراكة بين الجانبين.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، عن سعادتها بتوقيع برتوكول التعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية فهذا الحدث الهام يأتي تتويجا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وجامعة برج العرب التكنولوجية، في إطار حرص الطرفين على دعم وتنمية قدرات الأطفال والنشء، من خلال برنامج "جامعة الطفل"، الذي يعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التعليم المبكر وتنمية المواهب العلمية.

وقالت "السنباطي " إن لقاء اليوم تتويجا لما لمسناه خلال زيارتنا لجامعة برج العرب التكنولوجية مطلع هذا الشهر، من أنشطة مميزة يقدمها برنامج "جامعة الطفل". ومن هنا كان اتفاقنا على استمرار التعاون، وبدأنا أولى خطواته بإطلاق مسابقة مشتركة بين المجلس والجامعة تحت عنوان " مبتكرون ضد التنمر"، والتي يسعدنا أن نكرم الفائزين بها اليوم.

وأكدت "السنباطي" أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وجامعة برج العرب التكنولوجية ، يستهدف تعزيز الجهود بما يحقق الأهداف المشتركة، وعلى رأسها حصول الطفل على حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون.

وأوضحت "السنباطي" أن هذا التعاون يأتي تجسيدا عمليا لحرص الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمكين الأطفال، ودعم مواهبهم، وتوفير بيئة حاضنة وآمنة تتيح لهم الانطلاق في آفاق الإبداع والابتكار والمعرفة، مؤكدة على أن برنامج "جامعة الطفل" يعد نموذجا ملهما يمكن الأطفال من استكشاف ميولهم العلمية والمعرفية منذ الصغر.

وأكدت "السنباطي" أنه تفعيلا للتعاون المشترك تم تنفيذ المعسكر التدريبي المصاحب لتوقيع البروتوكول، ليكون خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، وخلق بيئة تعليمية ومعرفية محفزة للأطفال، تسهم في اكتشاف قدراتهم وتنميتها، وتعزز من مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.

وفي ختام كلمتها تقدمت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير لجامعة برج العرب التكنولوجية، ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، متمنية دوام التعاون لما فيه خير ومصلحة لأطفالنا ووطننا العزيز.

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يعد الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل، موجها الشكر للدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس لجهودها في دعم تمكين النشء، مؤكدا على أن مبادرة "جامعة الطفل" فرصة ذهبية لإطلاق العنان لأطفالنا للابداع، يضع الطفل على الطريق الصحيح، فضلا عن توفير تعلم تكنولوجي مميز يلبي احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير كفاءات ومهارات الطلاب ، ويتم تنفيذها من سن ٧ إلى ١٥ عاما، فهي رحلة من أجل الابداع والتعلم في المقررات الحديثة في جميع المراحل العمرية.

وخلال الاحتفالية أهدت الدكتورة أميمة الشيخ رئيس المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، كلا من الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري كأس التمييز، تقديرا لجهودهم من أجل تمكين الأطفال والنساء.

وتضمن الحفل تكريم الفائزين في المسابقة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة لمكافحة التنمر، حيث أهدت الدكتورة سحر السنباطي هدايا عينية للاطفال الفائزين، كما حصل كافة المشاركين على شهادات تقدير، وتضمنت أنشطة اليوم تنفيذ معسكر تدريبي تضمن ٨٥٠ طفل من طلاب مبادرة جامعة الطفل، تم تدريبهم على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، واهم المبادرات التي يعمل عليها المجلس ودور خط نجدة الطفل في تقديم الدعم والمساندة للأطفال، والتعبير عن المشاعر، وكيفية التعامل مع الضغوط وطرق دعم الآخرين، وتقنيات التعامل مع الضغط والقلق، وبناء شبكة الأمان الشخصية، فضلا عن تنفيذ ندوات خاصة بصحة الفتيات وصحة النشء، وتنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، وأنشطة ترفيهية وثقافية وغنائية وفريق كورال الأطفال بقيادة الدكتور كرم ملاك.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أسامة النحاس رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والمشرف العام على جامعة الطفل التكنولوجية، والدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و الدكتورة أميمة الشيخ رئيس المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام مستشار رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عرفة عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والاستاذ سالم فزاع امين عام الجامعة والأستاذة الدكتورة رشا ياقوت وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد رمضان وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد نصار وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لخدمة المجتمع والتدريب والدكتور أسامة النحاس منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات والمشرف العام علي جامعة الطفل، وممثلين عن روتاري مصر، وممثلين عن كاريتاس مصر.