قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار النبي في المساء.. كلمات تدخلك الجنة
نائبة: مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية
التمثيل التجاري: 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا خلال 2025
تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟
تفاصيل وكواليس اجتماع الحسم بالأهلي
الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
الأهلي يشكر ريبيرو وينهي تعاقده بالتراضي
أخبار التكنولوجيا | أوبو تطلق Oppo A6 Max نحيف وبطارية ضخمة وشحن سريع.. لماذا لا يجب عليك شراء هاتف آيفون الآن؟
يعكس معدنكم الأصيل.. رسالة من محافظ مطروح لأهالى الضبعة بعد حادث القطار
رسميا.. رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن الأهلي
معاندة لأمر الله.. خالد الجندي يرد على مقولة "إحنا مش أنبياء"
لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحر السنباطي: نعمل من أجل تمكين الأطفال ودعم مواهبهم

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك  مع جامعة برج العرب التكنولوجية، بهدف دعم وتعزيز التعاون في مجال حماية الأطفال وتبادل الخبرات المجتمعية بين الطرفين في مجال حماية حقوق الطفل.

وقع البروتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، جاء ذلك خلال احتفالية ختام الأنشطة المنفذة بالتعاون والشراكة بين الجانبين.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، عن سعادتها بتوقيع برتوكول التعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية فهذا الحدث الهام  يأتي تتويجا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وجامعة برج العرب التكنولوجية، في إطار حرص الطرفين على دعم وتنمية قدرات الأطفال والنشء، من خلال برنامج "جامعة الطفل"، الذي يعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التعليم المبكر وتنمية المواهب العلمية.

وقالت "السنباطي " إن لقاء اليوم تتويجا لما لمسناه خلال زيارتنا لجامعة برج العرب التكنولوجية مطلع هذا الشهر، من أنشطة مميزة يقدمها برنامج "جامعة الطفل". ومن هنا كان اتفاقنا على استمرار التعاون، وبدأنا أولى خطواته بإطلاق مسابقة مشتركة بين المجلس والجامعة تحت عنوان " مبتكرون ضد التنمر"، والتي يسعدنا أن نكرم الفائزين بها اليوم.

وأكدت "السنباطي" أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وجامعة برج العرب التكنولوجية ، يستهدف تعزيز الجهود بما يحقق الأهداف المشتركة، وعلى رأسها حصول الطفل على حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون.

وأوضحت "السنباطي" أن هذا التعاون يأتي تجسيدا عمليا لحرص الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمكين الأطفال، ودعم مواهبهم، وتوفير بيئة حاضنة وآمنة تتيح لهم الانطلاق في آفاق الإبداع والابتكار والمعرفة، مؤكدة على أن  برنامج "جامعة الطفل" يعد نموذجا ملهما يمكن الأطفال من استكشاف ميولهم العلمية والمعرفية منذ الصغر.

وأكدت "السنباطي" أنه تفعيلا  للتعاون المشترك تم تنفيذ المعسكر التدريبي  المصاحب لتوقيع البروتوكول، ليكون خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، وخلق بيئة تعليمية ومعرفية محفزة للأطفال، تسهم في اكتشاف قدراتهم وتنميتها، وتعزز من مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.

وفي ختام كلمتها تقدمت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير لجامعة برج العرب التكنولوجية، ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، متمنية دوام التعاون لما فيه خير ومصلحة لأطفالنا ووطننا العزيز.

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يعد الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل، موجها الشكر للدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس لجهودها في دعم تمكين النشء، مؤكدا على أن مبادرة "جامعة الطفل"  فرصة ذهبية لإطلاق العنان لأطفالنا للابداع، يضع الطفل على الطريق الصحيح، فضلا عن توفير تعلم تكنولوجي مميز يلبي احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير كفاءات ومهارات الطلاب  ، ويتم تنفيذها من سن ٧ إلى ١٥ عاما، فهي رحلة من أجل الابداع والتعلم في المقررات الحديثة في جميع المراحل العمرية.

وخلال الاحتفالية أهدت الدكتورة أميمة الشيخ رئيس المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، كلا من الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري كأس التمييز، تقديرا لجهودهم من أجل تمكين الأطفال والنساء.

وتضمن الحفل تكريم الفائزين في المسابقة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة لمكافحة التنمر، حيث أهدت الدكتورة سحر السنباطي هدايا عينية للاطفال الفائزين، كما حصل كافة المشاركين على شهادات تقدير، وتضمنت أنشطة اليوم تنفيذ معسكر تدريبي تضمن ٨٥٠ طفل من طلاب مبادرة جامعة الطفل، تم تدريبهم على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، واهم المبادرات التي يعمل عليها المجلس ودور خط نجدة الطفل في تقديم الدعم والمساندة للأطفال، والتعبير عن المشاعر، وكيفية التعامل مع الضغوط وطرق دعم الآخرين، وتقنيات التعامل مع الضغط والقلق، وبناء شبكة الأمان الشخصية،  فضلا عن تنفيذ ندوات خاصة بصحة الفتيات  وصحة النشء، وتنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، وأنشطة ترفيهية وثقافية وغنائية وفريق كورال الأطفال  بقيادة الدكتور كرم ملاك.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أسامة النحاس رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والمشرف العام على جامعة الطفل التكنولوجية، والدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و الدكتورة أميمة الشيخ رئيس المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام مستشار رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عرفة عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والاستاذ سالم فزاع امين عام الجامعة والأستاذة الدكتورة رشا ياقوت وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد رمضان وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد نصار وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لخدمة المجتمع والتدريب والدكتور أسامة النحاس منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات والمشرف العام علي جامعة الطفل، وممثلين عن روتاري مصر، وممثلين عن كاريتاس مصر.

سحر السنباطي المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة الدكتورة سحر السنباطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

ترشيحاتنا

فيها ايه يعني

أخر ظهور لـ سليمان عيد.. طرح برومو فيلم "فيها ايه يعني"

محمد منير

محمد منير يصدر الأغنية الدعائية لفيلم "ضي"

جود لو

مجسداً بوتين.. جود لو يحضر عرض فيلمه The Wizard Of The Kremlin في مهرجان فينيسيا

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

فيديو

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

متحرش القليوبية

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

رحمة

ميهمنيش الحكومة.. إخلاء سبيل أصحاب فيديو مشاجرة المرج بكفالة 5 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

المزيد