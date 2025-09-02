ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إن الهند عرضت تخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الأمريكية إلى الصفر. وأضاف في منشور عبر منصته "Truth Social" أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين كانت لفترة طويلة "منحازة لصالح الهند" وفقا لوكالة رويترز.

وكتب ترامب: "لقد عرضوا الآن خفض الرسوم إلى لا شيء، لكن الوقت تأخر جدًا. كان يجب أن يفعلوا ذلك منذ سنوات". ووصف العلاقة التجارية الأمريكية–الهندية بـ"الكارثة أحادية الجانب" التي خضّت الشركات الأميركية لصعوبات جمة في دخول السوق الهندي. في المقابل، استفادت الهند بشكل كبير من تصدير بضائعها إلى السوق الأمريكية، حسب ايكونوميك تايمز.

جاء هذا التصريح في سياق التصعيد الاقتصادي والدبلوماسي بين الولايات المتحدة والهند، حيث سبق أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات هندية تراوحت إلى 50٪، من ضمنها رسوم عقابية على شراء الهند للنفط الروسي.

وجاءت تلك الإجراءات في إطار محاولة واشنطن للضغط على نيودلهي للحد من علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع موسكو، وفقا لـ وكلة أسوشيتدبرس الامريكية

خلال اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، ظهر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى جانب كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في صورة تعكس تمسك الهند بثلاثية التوازن الاستراتيجي رغم الضغوط الغربية. هذا المشهد أكد سعي الهند للحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية وعدم الانصياع المطلق لواشنطن، وفقا لـ رويترز

يشير محللون إلى أن العرض الهندي بخفض الرسوم الجمركية قد يشكّل نقطة تحول محتملة في العلاقات التجارية، رغم أن ترامب اعتبره متأخرًا. فخفض الرسوم قد يفتح أبوابًا جديدة للصادرات الأمريكية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، الدفاع، والزراعة التي عانت من قيود السوق الهندي الصارمة ⁠

ومع ذلك، يثير الحلفاء الأميركيون تساؤلات حول انعكاسات هذه الخطوة، وهل ستكون مصحوبة بخطوات فعلية من الهند لإعادة التوازن التجاري، أم أنها مجرد مناورة في مواجهة الضغط الأمريكي الراهن؟ ويعتقد خبراء أن أي تقدم يستدعي تفاوضًا صبورًا بشأن الأسواق والرقابة والوصول إلى المستهلك الهندي.