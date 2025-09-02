قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
7 بشائر ستغير حياتك عن صلاة الفجر.. لا يعرفها كثيرون
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر
حضانة الأطفال بين القانون والواقع.. متى تنتهي؟ ومتى تُسحب من الأم؟
غير صحيحة وخانه التعبير.. باسم مرسي يهاجم شيكابالا بسبب تصريحات الشيشة
63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حشود عسكرية في طرابلس تنذر بمواجهة بين الدبيبة وفصائل مسلحة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إن الهند عرضت تخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الأمريكية إلى الصفر. وأضاف في منشور عبر منصته "Truth Social" أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين كانت لفترة طويلة "منحازة لصالح الهند" وفقا لوكالة رويترز.

وكتب ترامب: "لقد عرضوا الآن خفض الرسوم إلى لا شيء، لكن الوقت تأخر جدًا. كان يجب أن يفعلوا ذلك منذ سنوات". ووصف العلاقة التجارية الأمريكية–الهندية بـ"الكارثة أحادية الجانب" التي خضّت الشركات الأميركية لصعوبات جمة في دخول السوق الهندي. في المقابل، استفادت الهند بشكل كبير من تصدير بضائعها إلى السوق الأمريكية، حسب ايكونوميك تايمز.

جاء هذا التصريح في سياق التصعيد الاقتصادي والدبلوماسي بين الولايات المتحدة والهند، حيث سبق أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات هندية تراوحت إلى 50٪، من ضمنها رسوم عقابية على شراء الهند للنفط الروسي.

 وجاءت تلك الإجراءات في إطار محاولة واشنطن للضغط على نيودلهي للحد من علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع موسكو، وفقا لـ وكلة أسوشيتدبرس الامريكية 

خلال اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، ظهر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى جانب كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في صورة تعكس تمسك الهند بثلاثية التوازن الاستراتيجي رغم الضغوط الغربية. هذا المشهد أكد سعي الهند للحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية وعدم الانصياع المطلق لواشنطن، وفقا لـ رويترز

يشير محللون إلى أن العرض الهندي بخفض الرسوم الجمركية قد يشكّل نقطة تحول محتملة في العلاقات التجارية، رغم أن ترامب اعتبره متأخرًا. فخفض الرسوم قد يفتح أبوابًا جديدة للصادرات الأمريكية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، الدفاع، والزراعة التي عانت من قيود السوق الهندي الصارمة ⁠

ومع ذلك، يثير الحلفاء الأميركيون تساؤلات حول انعكاسات هذه الخطوة، وهل ستكون مصحوبة بخطوات فعلية من الهند لإعادة التوازن التجاري، أم أنها مجرد مناورة في مواجهة الضغط الأمريكي الراهن؟ ويعتقد خبراء أن أي تقدم يستدعي تفاوضًا صبورًا بشأن الأسواق والرقابة والوصول إلى المستهلك الهندي.

الرسوم الجمركية الولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس الامريكي الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

ترشيحاتنا

عائلة أديب

منال سلامة تنشر صورة لعائلتها وتعلق: أهم من في حياتي

احمد سعد

بعد رجوع ابنتي أحمد سعد للمدرسة: أخيرًا هنام في هدوء

نسرين طافش

إطلالة جذابة وجريئة.. نسرين طافش تثير الجدل في أحدث ظهور

بالصور

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد