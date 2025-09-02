قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

منتشر بين الأطفال.. اعرف أسباب مرض كريم فهمى

كريم فهمى
كريم فهمى
اسماء محمد

أعلن الفنان كريم فهمي اصابته بمرض فرط النشاط والحركة ADHD في إحدى اللقاءات التليفزيونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الفنان كريم فهمي عن إصابته باضطراب فرط النشاط والحركة فقد سبق وكشف هذا في لقاءات عديدة.

كريم فهمى

مرض كريم فهمي

وزادت رغبة عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا في معرفة المزيد عن مرض الفنان كريم فهمي وهو اضطراب فرط النشاط والحركة خاصة أن الشائع أنه يصيب الأطفال فقط.

ووفقا لما جاء في موقع فإن اضطراب فرط النشاط والحركة يمكن أن يصيب الأطفال والشباب ويمكن أن يستمر مع الإنسان طوال العمر ولكن هناك تقنيات تساعد في علاجه أبرزها الأدوية واللايف ستايل المناسب.

كريم فهمى


أسباب مرض كريم فهمى 


يتساءل كثيرون  عنما الذي يسبب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) لا يُعرف سبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه دائمًا وقد يكون سببه اختلافات جينية، وغالبًا ما يكون وراثيًا.

هناك العديد من الأشياء الأخرى المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بما في ذلك الولادة المبكرة (قبل 37 أسبوعًا من الحمل)، أو الإصابة بالصرع، أو إصابة الدماغ كالسقوط أو التعرض لحادث، أو الإصابة بالتوحد.

يعتبر البعض  المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليسوا مرضى بالمعنى المفهوم ولكنهم "متنوعين عصبيًا" حيث أن مخ هؤلاء الاشخاص يعمل بطريقة مختلفة عن باقي البشر وربما بسبب لهم بعض الأعراض المزعجة ولكنهم يستطيعون العمل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويتمكنوا من النجاح المهنى.

أعمال كريم فهمى 

يذكر أن الفنان كريم فهمي من أشهر الممثلين المصريين وله عدد كبير من المعجبين ومن أشهر أعماله مسلسل أزمة منتصف العمر  ومسلسل وتقابل حبيب ومسلسل بابا جه ومسلسل ونحب تانى ليه وفيلم سنو وايت.

كريم فهمى مرض كريم فهمى اضطراب فرط النشاط والحركة فرط النشاط والحركة مرض فرط النشاط والحركة

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

مشغولات ذهبية

مستوى قياسي.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء مساء التعاملات

الدولار

تحرك جماعي في أسعار الدولار اليوم الاربعاء

جانب من الجولة

تطورات أعمال رفع كفاءة نفق العبور.. ورسالة من وزير الإسكان

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

