منتشر بين الأطفال.. اعرف أسباب مرض كريم فهمى

أعلن الفنان كريم فهمي اصابته بمرض فرط النشاط والحركة ADHD في إحدى اللقاءات التليفزيونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الفنان كريم فهمي عن إصابته باضطراب فرط النشاط والحركة فقد سبق وكشف هذا في لقاءات عديدة.

مرض كريم فهمي

وزادت رغبة عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا في معرفة المزيد عن مرض الفنان كريم فهمي وهو اضطراب فرط النشاط والحركة خاصة أن الشائع أنه يصيب الأطفال فقط.

ووفقا لما جاء في موقع فإن اضطراب فرط النشاط والحركة يمكن أن يصيب الأطفال والشباب ويمكن أن يستمر مع الإنسان طوال العمر ولكن هناك تقنيات تساعد في علاجه أبرزها الأدوية واللايف ستايل المناسب.



أسباب مرض كريم فهمى



يتساءل كثيرون عنما الذي يسبب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) لا يُعرف سبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه دائمًا وقد يكون سببه اختلافات جينية، وغالبًا ما يكون وراثيًا.

هناك العديد من الأشياء الأخرى المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بما في ذلك الولادة المبكرة (قبل 37 أسبوعًا من الحمل)، أو الإصابة بالصرع، أو إصابة الدماغ كالسقوط أو التعرض لحادث، أو الإصابة بالتوحد.

يعتبر البعض المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليسوا مرضى بالمعنى المفهوم ولكنهم "متنوعين عصبيًا" حيث أن مخ هؤلاء الاشخاص يعمل بطريقة مختلفة عن باقي البشر وربما بسبب لهم بعض الأعراض المزعجة ولكنهم يستطيعون العمل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويتمكنوا من النجاح المهنى.

أعمال كريم فهمى

يذكر أن الفنان كريم فهمي من أشهر الممثلين المصريين وله عدد كبير من المعجبين ومن أشهر أعماله مسلسل أزمة منتصف العمر ومسلسل وتقابل حبيب ومسلسل بابا جه ومسلسل ونحب تانى ليه وفيلم سنو وايت.