6 نجوم أعلنوا إصابتهم بمرض ADHD.. رقم 2 مفاجأة

كشف عدد من النجوم عن إصابتهم بمرض ADHD او ما يسمي باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وهو الأمر الذى أعلن عنه مؤخرا الفنان كريم فهمي فى إحدى المقابلات التلفزيونية ونرصد فى التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم.

كريم فهمي

أعلن الفنان كريم فهمي عن إصابته باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، قائلا خلال تصريحات ببرنامج “كلام نواعم”، أنه اكتشف إصابته بالصدفة، بعد معاناة ابنته من قلة التركيز، وعندما ذهب إلى طبيبة للاطمئنان عليها، أخبرته أنها مصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وأنه هو أيضا مصاب به.

وأشار كريم فهمي إلى أن تشخيص إصابته بهدا الاضطراب جعله يسترجع ذكرياته في المدرسة، قائلا “وأنا صغير مكننتش شاطر في المدرسة غير في مرحلة الثانوية لأنيه كان قرار أني هدخل كليه معينة، كنت قاعد في الفصل والمدرس بيشرح، بحس كأن ستارة نزلت قدامي، ماكنتش بركز”.

وأضاف: “التركيز بيكون قوي جدًا في اللي بنحبه بس، لو حاجة مش حاببها، خلاص مش بكون مركز فيها، لكن لما بحب حاجة بعملها بأقصى طاقة، زي الكتابة، ممكن أكتب لمدة 12 ساعة من غير ما أحس بالوقت”.

سلوى محمد علي

أما الفنانة سلوى محمد علي كشفت عن تجربتها مع المرض مؤكدة أنها كانت مصابة بهذا المرض ولكنها لم تكن تعرف، حتى شاركت بمسلسل "خلى بالك من زيزي" والذى قام بتسليط الضوء على هذا المرض.

وأضافت سلوى محمد علي مع عمرو الليثى، أنها كانت دائمة التحرك، ولذلك كانت المدرسات يشتكين منها وكانت لا تعرف أن هذا المرض وحتى فترة قريبة تجد نفسها دائمًا على هذا النحو، مردفة: "وعند مشاركتى بالمسلسل وجدت أن هذا المرض ينطبق على فى الواقع، ولم أكن أعرف هذا حتى مشاركتى بالمسلسل والذى تناول هذه القضية وهذا المرض".

أميرة أديب

بينما كشفت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، خلال لقائها في برنامج “في البوكس” عبر قناة "Gossips" معاناتها مع مرض فرط الحركة ونقص الانتباه "ADHD".

وقالت أميرة أديب: ان هذا المرض يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد بعض الأعراض فى شخص مختلفة تماما عن الأعراض التي تعاني منها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه.

جنا عمرو دياب

بينما لم تخجل جنا عمرو دياب الكشف عن إصابتها بمرض ADHD، حيث فاجأت متابعيها عبر حسابها على انستجرام، بنشر تفاصيل أزمتها مع مدرستها السابقة بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت جانا عمرو دياب، في منشور عبر حسابها باللغة الإنجليزية، إن إدارة مدرستها في لندن «Queens Gate School»، أجبرتها على تركها، إثر كونها تعاني من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه «ADHD»، ما جعلها غير قادرة على تحقيق درجات عالية في دروسها.

باريس هلتون

كما كشفت النجمة العالمية باريس هلتون في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الشهير لاري كينغ عام 2007، عن إصابتها باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD في مرحلة الطفولة، وكانت تتناول العديد من الأدوية على مدار عدة سنوات على أمل الشفاء من ذلك المرض.

إيما واتسون

بينما صرحت إيما واتسون في وقت سابق، بأنها كانت تعاني من الإصابة بمرض فرط الحركة ونقص الانتتباه، خلال فترة تصويرها للفيلم، لكن ذلك لم يُشكّل أي عائقٍ لها، ولم يوقفها مرضها عن استكمال دراستها في جامعة هارفارد، وحققت نجاحات عدة منها حصولها على العديد من الجوائز بفضل تمثيلها في سلسلة هاري بوتر، وحققت ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني.