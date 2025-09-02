قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

6 نجوم أعلنوا إصابتهم بمرض ADHD.. رقم 2 مفاجأة

كريم فهمي
كريم فهمي
أحمد إبراهيم

كشف عدد من النجوم عن إصابتهم بمرض ADHD او ما يسمي باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وهو الأمر الذى أعلن عنه مؤخرا الفنان كريم فهمي فى إحدى المقابلات التلفزيونية ونرصد فى التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم. 

 كريم فهمي 

أعلن الفنان كريم فهمي عن إصابته باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، قائلا خلال تصريحات ببرنامج “كلام نواعم”، أنه اكتشف إصابته بالصدفة، بعد معاناة ابنته من قلة التركيز، وعندما ذهب إلى طبيبة للاطمئنان عليها، أخبرته أنها مصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وأنه هو أيضا مصاب به.

وأشار كريم فهمي إلى أن تشخيص إصابته بهدا الاضطراب جعله يسترجع ذكرياته في المدرسة، قائلا “وأنا صغير مكننتش شاطر في المدرسة غير في مرحلة الثانوية لأنيه كان قرار أني هدخل كليه معينة، كنت قاعد في الفصل والمدرس بيشرح، بحس كأن ستارة نزلت قدامي، ماكنتش بركز”.

وأضاف: “التركيز بيكون قوي جدًا في اللي بنحبه بس، لو حاجة مش حاببها، خلاص مش بكون مركز فيها، لكن لما بحب حاجة بعملها بأقصى طاقة، زي الكتابة، ممكن أكتب لمدة 12 ساعة من غير ما أحس بالوقت”.

سلوى محمد علي 

أما الفنانة سلوى محمد علي كشفت عن تجربتها مع المرض مؤكدة أنها كانت مصابة بهذا المرض ولكنها لم تكن تعرف، حتى شاركت بمسلسل "خلى بالك من زيزي" والذى قام بتسليط الضوء على هذا المرض.

وأضافت سلوى محمد علي مع عمرو الليثى، أنها كانت دائمة التحرك، ولذلك كانت المدرسات يشتكين منها وكانت لا تعرف أن هذا المرض وحتى فترة قريبة تجد نفسها دائمًا على هذا النحو، مردفة: "وعند مشاركتى بالمسلسل وجدت أن هذا المرض ينطبق على فى الواقع، ولم أكن أعرف هذا حتى مشاركتى بالمسلسل والذى تناول هذه القضية وهذا المرض".

أميرة أديب

بينما كشفت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، خلال لقائها في برنامج “في البوكس” عبر قناة "Gossips" معاناتها مع مرض فرط الحركة ونقص الانتباه "ADHD". 

وقالت أميرة أديب: ان هذا المرض يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد بعض الأعراض فى شخص مختلفة تماما عن الأعراض التي تعاني منها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه. 

جنا عمرو دياب

بينما لم تخجل جنا عمرو دياب الكشف عن إصابتها بمرض ADHD، حيث فاجأت متابعيها عبر حسابها على انستجرام، بنشر تفاصيل أزمتها مع مدرستها السابقة بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت جانا عمرو دياب، في منشور عبر حسابها باللغة الإنجليزية، إن إدارة مدرستها في لندن «Queens Gate School»، أجبرتها على تركها، إثر كونها تعاني من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه «ADHD»، ما جعلها غير قادرة على تحقيق درجات عالية في دروسها.

 باريس هلتون 

كما كشفت النجمة العالمية باريس هلتون في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الشهير لاري كينغ عام 2007، عن إصابتها باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD في مرحلة الطفولة، وكانت تتناول العديد من الأدوية على مدار عدة سنوات على أمل الشفاء من ذلك المرض.

إيما واتسون  

بينما صرحت إيما واتسون في وقت سابق، بأنها كانت تعاني من الإصابة بمرض فرط الحركة ونقص الانتتباه، خلال فترة تصويرها للفيلم، لكن ذلك لم يُشكّل أي عائقٍ لها، ولم يوقفها مرضها عن استكمال دراستها في جامعة هارفارد، وحققت نجاحات عدة منها حصولها على العديد من الجوائز بفضل تمثيلها في سلسلة هاري بوتر، وحققت ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني.

كريم فهمي سلوى محمد علي أميرة أديب جنا عمرو دياب مرض ADHD أخبار الفن أخبار المشاهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

6-1 .. الاتحاد السكندري يفوز على بني مزار وديا

سباق "فويلتا إسبانيا"

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد