إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

روبي
روبي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة نادية مصطفى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن التمثيلية، ما يدور حول أزمة الفنانة روبي بسبب حفلها الأخير في الساحل الشمالي، والذي تضمن إيحاءات. 

وقالت نادية مصطفى ، فى تصريح خاص لصدى البلد: ليس هناك موقف محدد من النقابة حتى الآن تجاه روبي ، وتحدثنا داخل النقابة عن الأزمة واقترحت بشكل شخصي أن نتحدث مع روبي واقترحت أن تقدم اعتذار علني للجمهور على ما بدر منها. 

وأضافت نادية مصطفى : بالفعل تحدثت مع مدير أعمال الفنانة روبي ، والذي برر لى أن ما قامت به في الحفل غير مقصود، وكان ردي د عليها ان تقدم اعتذارا لجمهورها وحاليا “الكرة فى ملعب روبي” فى حالة خروجها باعتذار رسمى تنتهي الأزمة تماما.

حفل روبي

وأحيت النجمة روبي حفلا غنائيا ضخما داخل سكاي العلمين الجديدة ، بحضور  كامل العدد من الشباب من الجنسيات العربية.

حضرت روبي مرتدية فستانا أحمرا قصير بصحبة مدير أعمالها إسلام صيام، وكان في استقبالهما ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفل سكاي ، وكان ضمن الحضور المطرب والملحن مصطفى محفوظ والإعلامية والمخرجة اللبنانية نتالي مقبل وعدد من أبناء المشاهير.

وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية اللبنانية ريتا مهنا، التي اشعلت حماس الجمهور بإطلالتها وكلمة حماسية عن مشوار روبي ولونها الغنائي الذي تتميز به.

وأشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية الشهيرة منها "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده" ،" 3 ساعات متواصلة" ،"حتة ناقصة" ..وغيرها من الأغاني قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي تفاعل معها حتي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وفي ختام فقرتها وجهت الشكر للجمهور ومنظم الحفل ميمي المنشاوي ، وكل من ساهم في خروجه بشكل مميز.

أعمال روبي

جدير بالذكر أن آخر أعمال روبي مسلسل "اخواتي" الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية الأخير والعمل بطولة  نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي بمشاركة علي صبحي، وحاتم صلاح، ﺇﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.

روبي أعمال روبي أغاني روبي الفنانة روبي حفل روبي

