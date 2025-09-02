تعرض خارج رمضان.. مسلسلات فى الطريق إليك| تعرف عليها

تستعد عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية لبدء موسم درامي جديد خلال الفترة القادمة، وفى السطور التالية نرصد أبرز المسلسلات المقرر عرضها:

ابن النادي:

تدور الأحداث حول شاب يرث ناديا رياضيا شعبيا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسئولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي، والعمل من بطولة أحمد فهمي وحاتم صلاح وآية سماحة ، ومقرر عرضه علي منصة شاهد.

قسمة العدل:

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم إيمان العاصي.

ولد وبنت وشايب:

وهو عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية، وهو من إخراج زينة عبد الباقي، ومن بطولة أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، ومن المقرر عرضه منصة Watch it.

ورد وشوكولاتة:

العمل من بطولة محمد فراج، زينة، مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي، ومحمد سليمان، ويستعرض قصة مشوقة مستوحاة من أحداث حقيقية، من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

كل سنة مرة:

من بطولة أحمد داود، أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، من تأليف عبدالرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.

كارثة طبيعية:

من بطولة محمد سلام وكمال أبورية وجهاد حسام الدين، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد وتدور أحداثه في إطار 10 حلقات من الكوميديا.

اللعبة 5:

يعرض الموسم الخامس من مسلسل اللعبة خلال الفترة القادمة، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل.



2 قهوة:

وهو من بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضى، نانسى صلاح، حازم ايهاب، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

لينك:

وهو من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي ومن بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمى جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور.

وتر حساس2:

كما يعود مسلسل وتر حساس من خلال الموسم الثاني، ولكن هذا الموسم ستكون بطلته الفنانة غادة عادل بالإضافة إلى أبطال الجزء الأول وهم إنجي المقدم وهيدي كرم ومحمد علاء.