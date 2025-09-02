قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
فن وثقافة

تعرض خارج رمضان.. مسلسلات فى الطريق إليك| تعرف عليها

مسلسلات الأوف سيزون
مسلسلات الأوف سيزون
أحمد البهى

تستعد عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية لبدء موسم درامي جديد خلال الفترة القادمة، وفى السطور التالية نرصد أبرز المسلسلات المقرر عرضها: 

ابن النادي: 

تدور الأحداث حول شاب يرث ناديا رياضيا شعبيا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسئولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي، والعمل من بطولة أحمد فهمي وحاتم صلاح وآية سماحة ، ومقرر عرضه علي منصة شاهد.

 

قسمة العدل:

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم إيمان العاصي.

 ولد وبنت وشايب:

وهو  عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية، وهو من إخراج زينة عبد الباقي، ومن بطولة  أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، ومن المقرر عرضه منصة Watch it.

ورد وشوكولاتة:

العمل من بطولة محمد فراج، زينة، مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي، ومحمد سليمان، ويستعرض قصة مشوقة مستوحاة من أحداث حقيقية، من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

كل سنة مرة:

من بطولة أحمد داود، أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، من تأليف عبدالرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.

كارثة طبيعية:

من بطولة محمد سلام وكمال أبورية وجهاد حسام الدين، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد وتدور أحداثه في إطار 10 حلقات من الكوميديا.

اللعبة 5:

يعرض الموسم الخامس من مسلسل اللعبة خلال الفترة القادمة، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل.
 

 2 قهوة:

وهو من بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضى، نانسى صلاح، حازم ايهاب،  والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

لينك: 

وهو من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي ومن بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمى جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور.

وتر حساس2:

كما يعود مسلسل وتر حساس من خلال الموسم الثاني، ولكن هذا الموسم ستكون بطلته الفنانة غادة عادل بالإضافة إلى أبطال الجزء الأول وهم إنجي المقدم وهيدي كرم ومحمد علاء.

