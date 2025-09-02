آمال ماهر تستعد لإحياء حفل ضخم بقصر عابدين .. الجمعة

تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة المقبل، بقصر عابدين، بقيادة المايسترو تامر فيظي.

ويعد هذا الحفل هو الاول للفنانة آمال ماهر بعد إطلاق البومها حاجة غير، ومن المقرر ان يبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

البوم حاجة غير :

و تصدر ألبوم آمال ماهر الجديد الذى يحمل اسم "حاجة غير" قائمة التريند على منصة "تيك توك"، وذلك بجميع أغانيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة.

وحقق الألبوم تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث استخدمت مقاطع الأغاني في آلاف الفيديوهات، مما يعكس جماهيرية آمال ماهر الكبيرة ونجاحها في العودة القوية إلى الساحة الفنية.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تمزج بين الطرب الأصيل والأسلوب العصري، ما ساهم في انتشاره السريع وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب.