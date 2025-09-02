المحطة الثانية من جولات «شاعر المليون - 12» في الكويت غداً

تنطلق صباح غد، الأربعاء، في الكويت المحطة الثانية من جولات مقابلات لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» في موسمه الثاني عشر، تحت شعار «قصيدنا واحد»، وذلك بفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، وتستمر المقابلات على مدار يومين من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء.

وتُعَد الكويت إحدى المحطات الرئيسة في مسيرة البرنامج، إذ شهدت في المواسم السابقة من "شاعر المليون" مشاركات لافتة أثمرت عن وصول 84 شاعراً إلى الحلقات المباشرة، فيما تَمكَّن شاعران كويتيان من حصد اللقب ورفع بيرق شاعر المليون في الموسمين الرابع والسابع.

وتستقبل لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، الشعراء المتقدمين ليستمعوا إلى قصائدهم ويقيّموها تقييماً علمياً، مع إمكانية منح البطاقة الذهبية للشعراء المتميزين، وهي فرصة استثنائية تُمكِّن الحاصلين عليها من التأهل مباشرة إلى قائمة الـ100 التي تخضع لاحقاً لتصفيات دقيقة تحريرية وشفهية، تُفضي إلى اختيار 48 شاعراً سوف يتنافسون على اللقب في حلقات البث المباشر.

وبهذه المناسبة، أوضحت لجنة التحكيم أن محطة الكويت من المحطات التي تشهد في كل موسم مشاركات قوية لا يخرج شعراؤها عن إطار المنافسات النهائية في المسابقة، مؤكدين أن الساحة الشعرية في الكويت تزخر بأسماء وتجارب متميزة تعكس أصالة الشعر النبطي وثراءه.

وبعد جولة الكويت ستنتقل لجنة التحكيم إلى محطة عمّان يومي التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري، ثم إلى مسقط في السادس عشر من الشهر ذاته، على أن تُختتم الجولة الأخيرة في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري. علماً أنّ جولات الموسم الحالي للبرنامج انطلقت من مدينة الرياض في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وشهد الموسم الحالي إقبالاً كبيراً تمثل في تسجيل أكثر من 1200 شاعر من 25 دولة عربية وغير عربية، الأمر الذي يؤكد مكانة البرنامج وريادته في ساحة الشعر النبطي.

ويهدف «شاعر المليون» إلى ترسيخ حضور الشعر النبطي كجزء أصيل من الهوية الثقافية الإماراتية والخليجية، وتعزيز قيم الوحدة والانتماء من خلال الأدب والتراث، فضلاً عن اكتشاف المواهب الجديدة وإبرازها إعلامياً، وترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للشعر والشعراء ووجهة رائدة للأدب العربي.