الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

المحطة الثانية من جولات «شاعر المليون - 12» في الكويت غداً

جمال عاشور

تنطلق صباح غد، الأربعاء، في الكويت المحطة الثانية من جولات مقابلات لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» في موسمه الثاني عشر، تحت شعار «قصيدنا واحد»، وذلك بفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، وتستمر المقابلات على مدار يومين من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء.

وتُعَد الكويت إحدى المحطات الرئيسة في مسيرة البرنامج، إذ شهدت في المواسم السابقة من "شاعر المليون" مشاركات لافتة أثمرت عن وصول 84 شاعراً إلى الحلقات المباشرة، فيما تَمكَّن شاعران كويتيان من حصد اللقب ورفع بيرق شاعر المليون في الموسمين الرابع والسابع.

وتستقبل لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، الشعراء المتقدمين ليستمعوا إلى قصائدهم ويقيّموها تقييماً علمياً، مع إمكانية منح البطاقة الذهبية للشعراء المتميزين، وهي فرصة استثنائية تُمكِّن الحاصلين عليها من التأهل مباشرة إلى قائمة الـ100 التي تخضع لاحقاً لتصفيات دقيقة تحريرية وشفهية، تُفضي إلى اختيار 48 شاعراً سوف يتنافسون على اللقب في حلقات البث المباشر.

وبهذه المناسبة، أوضحت لجنة التحكيم أن محطة الكويت من المحطات التي تشهد في كل موسم مشاركات قوية لا يخرج شعراؤها عن إطار المنافسات النهائية في المسابقة، مؤكدين أن الساحة الشعرية في الكويت تزخر بأسماء وتجارب متميزة تعكس أصالة الشعر النبطي وثراءه.

وبعد جولة الكويت ستنتقل لجنة التحكيم إلى محطة عمّان يومي التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري، ثم إلى مسقط في السادس عشر من الشهر ذاته، على أن تُختتم الجولة الأخيرة في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري. علماً أنّ جولات الموسم الحالي للبرنامج انطلقت من مدينة الرياض في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وشهد الموسم الحالي إقبالاً كبيراً تمثل في تسجيل أكثر من 1200 شاعر من 25 دولة عربية وغير عربية، الأمر الذي يؤكد مكانة البرنامج وريادته في ساحة الشعر النبطي.

ويهدف «شاعر المليون» إلى ترسيخ حضور الشعر النبطي كجزء أصيل من الهوية الثقافية الإماراتية والخليجية، وتعزيز قيم الوحدة والانتماء من خلال الأدب والتراث، فضلاً عن اكتشاف المواهب الجديدة وإبرازها إعلامياً، وترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للشعر والشعراء ووجهة رائدة للأدب العربي.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

م. بسام رئيس جهاز الشروق خلال التكريم

مستقبل وطن بالشروق يحتفل بالمولد النبوي ويكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

