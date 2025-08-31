صدارة وجائزة.. كريم فهمي يعلق على تصدر 220 يوم لمنصة شاهد

عبر الفنان كريم فهمي ، عن سعادته بعد تصدر مسلسل ٢٢٠ يوم منصة شاهد، المذاع عليها بالتزامن مع إعلان حفل جوائز دير جيست حصوله على جائزة أفضل ممثل دراما لعام 2025.

وعلق فهمي، عبر خاصية الاستوري على انستجرام قائلا: "الحمدلله" خصوصا بعد تصدر مشهد النهاية للحلقة الأخيرة تريند منصات التواصل الاجتماعي

ونشر فهمي صور جديدة تجمعه بالفنانة صبا مبارك من كواليس المسلسل، وكتب عليها: "٢٢٠ يوم رحلة طويلة ويارب نكون أسعدناكم".

مسلسل ٢٢٠ يوم

يذكر أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط ويعرض على منصة شاهد، ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم حنان سليمان التي تقدم دور والدة كريم فهمي، وعايدة رياض في دور خالته، إلى جانب علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة.

المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.