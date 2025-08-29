كريم فهمي يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء مسلسل 220 يوم

وجه الفنان كريم فهمي رسالة لجمهوره بعد عرض الحلقة الاخيرة من مسلسله 220 يوم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشر كريم فهمي بوستر المسلسل و علق كاتبا:٢٢٠ يوم رحلة طويله ،يارب نكون اسعدناكم.

مسلسل «220 يوم»

قال المخرج كريم العدل إنّ مسلسل «220 يوم» الذي عُرض مؤخراً من أصعب الأعمال التي قدمها، وتابع في حواره مع زهرة رامي، في برنامجها "سيبها دايرة"، على راديو إنرجي 92.1: "220 يوم أخذ مني وقت طويل وهو من أصعب الأعمال بسبب الوقت والظروف و التحضيرات التي كانت صعبة عن أي مشروع آخر، وكان أصعب من مسلسل أزمة منتصف العمر".

يذكر أن مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.